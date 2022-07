Hauptversammlung der Los Crawallos

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand im Gasthaus Gabele in Emmingen statt. Nach der Begrüßung durch Ariane Schmitz, unserem ersten Vorstand, konnte es um Punkt 20 Uhr los gehen.

Folgende Punkte der Agenda gab es abzuarbeiten: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßer Einladung; Totenehrung; Bericht des Schriftführers; Kassenbericht; Bericht der Kassenprüfer; Entlastung der Vorstände; Änderung der Satzung; Neuwahlen (2. Vorstand, Beisitzer); Anträge und sonstiges.

Nach der Begrüßung widmeten wir unseren verstorbenen Mitgliedern eine Schweigeminute. Anschließend folgte der Bericht des Schriftführers Tom Suske. Er berichtete, wie die Los Crawallos oft mit Corona kämpfen mussten und es häufig zu Ausfällen der Proben gekommen war. Doch man hatte das Beste daraus gemacht und somit dann auch ab dem 30. Januar viermal für einen Fasnet-Frühschoppen die Garagen am Jugendhaus aufgemacht. Anfang März starteten wir noch eine Sammelaktion für die Opfer in der Ukraine. Hierbei kam sehr viel zusammen, was wir dann zur Firma Spiegel Medizintechnik nach Fridingen gebracht haben. Ein Mitarbeiter der Firma hat die Hilfsgüter nach München gebracht, wo sie von einer Sammelstelle genau an den richtigen Ort im Kriegsgebiet geliefert wurden.

Nach der Fasnet ist bekanntlich vor der Fasnet und so hatten wir im April nach über zwei Jahren mal wieder einen Auftritt im Friedinger Schlössle.

Die Kassenprüfung war wieder tadellos und wurde durch unsere Ehrenmitglieder Valentin Krum und Helmut Weber durchgeführt. Die Kasse und die Vorstandschaft wurden einstimmig entlastet.

Da Ariane Schmitz bis November 2022 gewählt wurde, musste man den ersten Vorstand noch nicht wählen. Bei der Wahl des zweiten Vorstands wurde Bianca Heise auf zwei Jahre gewählt. Sie war bisher als Beisitzer in der Vorstandschaft tätig. Ihre ehemalige Stelle als Beisitzer übernimmt Steffen Riebe. Ein Dank geht an Christian Weimer, welcher die letzten zwei Jahre den Platz des zweiten Vorstands besetzt hat.

Dieses Jahr durften wir noch die Ehrung eines Mitgliedes feiern. Robert Oreskovic bekam eine Urkunde für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft bei uns im Verein.

Zum Schluss möchte ich mich noch im Namen des gesamten Vorstandes bei Herrn Ralf Bonacker bedanken, welcher in Vertretung der Gemeinde an der Jahreshauptversammlung teilgenommen hatte.