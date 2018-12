„Harmonie“ präsentiert vielseitiges Adventskonzert

Der Gesangsverein Harmonie hat am zweiten Adventssonntag die Besucher in der fast vollbesetzten Pfarrkirche St. Silvester in Emmingen mit vorweihnachtlichen Liedern und Klängen auf die Weihnachtszeit eingestimmt.

Unter der Leitung von Stefanie Diesch, der Mitwirkung eines Bläserensembles der Trachtenkapelle Emmingen, sowie den beiden Solistinnen Daniela Bucher und Petra Zimmermann wurde es auch Dank der Akustik in der Kirche ein beeindruckender und abwechslungsreicher Konzertabend.

Eingeleitet wurde das Konzert mit der „Weihnachtspastorale“ von Arcangelo Corelli und Michael Aschauer, die abwechselnd von Chor und dem Bläserensemble vorgetragen wurde.

Äußerst eindrucksvoll trugen dann die Solistinnen Bucher und Zimmermann „Still a Bach Christmas“ im Duett vor. Mit „Maria durch den Dornwald ging“ verschaffte das Bläserensemble den Sängern eine Verschnaufpause. Anschließend lud der Chor mit dem Adventslied „Es ist ein Ros entsprungen“ die Zuhörer zum Mitsingen ein. Mit „Tochter Zion“ setzte das Bläserensemble ein weiteres Highlight.

Mit dem A capella vorgetragenen Chor „Aventi ének“ von Zoltan Koday beeindruckten die Sänger mit Präzision und Klangfülle die Zuhörer. Locker und beschwingt erklang dann das bekannte Lied „Feliz Navidad“, bei dem die Tenöre stimmgewaltig glänzten. Es folgte die getragene Weise „The Advent of our God“ von Charles Coffin, die eindrucksvoll von Linus Diesch mit der Geige untermalt wurde. Endgültig in die Herzen der Zuhörer sangen sich die beiden Sopranistinnen mit „Clear in the darkness“. Mit ihren fast engelhaften Stimmen rissen sie die Besucher zu einem spontanen Beifall hin.

Mit „Josef lieber Josef mein“ zeigten Chor und Bläserensemble zum Abschluss des Konzerts, wie toll sich Bläser und Chor ergänzen können. Mit einer Zugabe und dem gemeinsam gespielten und gesungenen Chor „Macht hoch die Tür“ fand das anspruchsvolle und vielseitige Adventskonzert einen gelungenen Abschluss.