Grundschule Liptingen feiert 50-jähriges Bestehen

Die Grundschule Emmingen-Liptingen feiert in ihrer jetzigen Form in Liptingen ihr 50-jähriges Bestehen. Bei der Weihnachtsfeier der Schule, die am Freitag, 11. Dezember, ab 16.30 Uhr mit einem Rundgang durch die Schule beginnt, will man mit einem bunten Programm an das Jubiläum erinnern. In dem Haus, in dem sich heute die Metzgerei Uttenweiler befindet, war einst die Schule untergebracht.

Fertigstellung im herbst 1965

Der Pädagoge und Autor Alfred Eble schildert in der von ihm verfassten Liptinger Ortschronik noch den Neubau des Liptinger Schulhauses in der Emminger Straße mit Fertigstellung im Herbst 1965 sowie den Bau des Lehrerwohnhauses südlich des Schulhauses in der Jahnstraße, das ebenfalls noch im Jahr 1965 bezugsfertig wurde. Der Vorsitzende des Seniorentreffs Liptingen-Heudorf hat den Bau des Liptinger Schulhauses auf Dias festgehalten.

Wie aus dem Heimatbuch Emmingen-Liptingen „Vergangenheit und Gegenwart“ zu entnehmen ist, war Liptingen Nachbarschaftsschulort für die Hegaugemeinden Honstetten, Reute, Rorgenwies und Heudorf. In Emmingen entstand schließlich eine neue Hauptschule. Die Grundschule blieb in Liptingen.

Gottlieb Röck übernahm die kommissarische Leitung. Sein Nachfolger wurde Helmut Banholzer, der auch in Liptingen das Altenwerk (heute Seniorentreff) gründete. Nach dem Weggang von Rektor Banholzer, wurde Willi Zöller Leiter der Schule. Er stand der Grundschule bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2007 vor. Seine Nachfolgerin wurde für kurze Zeit Gabriele Philipp, Konrektor Erhard Konrad übernahm vorübergehend die kommissarische Leitung.

Seit 2010 leitet Gerhard Napierala die Grundschule im Ortsteil Liptingen. Die Schule wird derzeit von 167 Kindern besucht, davon 108 aus dem Ortsteil Emmingen und 59 aus dem Ortsteil Liptingen

Verlässliche Grundschule

Derzeit sind es acht Klassen. Das Schulgebäude verfügt über neun Klassenräume sowie einen PC-Raum und einen Werkraum mit Brennofen. Zusätzlich zum eigentlichen Schulgebäude sind im früheren Kindergarten zwei Klassenräume untergebracht. Beim Schulgebäude selbst befindet sich ein großzügig angelegter Außenbereich mit Schulhof, Sportwiese.

Die von der Gemeinde organisierte „verlässliche Grundschule“ bietet die Möglichkeit, täglich die Kinder von 7.35 Uhr bis 12.10 Uhr in der Schule versorgt zu wissen. Das Angebot wird von etwa 20 Kindern, besonders aus den ersten und zweiten Klassen, wahrgenommen.