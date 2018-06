Ehrungen, generationsübergreifend und im Doppelpack, hat es beim Musikverein Trachtenkapelle Emmingen ab Egg am Samstag gegeben. Im Rahmen des Jahreskonzerts sind verdiente Mitglieder ausgezeichnet worden und anschließend ist die Leistung von Nachwuchsmusikern gewürdigt worden.

Die Ehrungen für verdiente Aktive überbrachte der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands des Blasmusikkreises Tuttlingen, Lothar Dittes. Musikvereine seien „die Visitenkarte einer Gemeinde“, hatte er in seiner Laudatio ausgeführt. Ohne diese Vereine sei die kulturelle Vielfalt unvorstellbar. Die Geehrten hätten „ein vorbildliches Engagement“ bewiesen und oft genug auch tatkräftig und ehrenamtlich in der Trachtenkapelle mitgearbeitet, dankte zudem Vereinsvorsitzender Joachim Leiber.

Die Ehrennadel des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg in Gold mit Diamant und Ehrenbrief erhielten für 40 Jahre „aktive Tätigkeit“ – wie es in der Ehrungsordnung des Blasmusikverbandes heißt – Thomas Renner, Augustin Störk und Harald Keller. Keller erhielt zudem die Ehrenmedaille des Kreisverbandes. Die Auszeichnung in Silber für 20 Jahre ging an Martin Störk. Die Version in Bronze für zehn Jahre wurde Daniel Schaz, Jan Lagershausen und Petra Zimmermann überreicht. Das Kreisverbandsehrenzeichen in Gold erhielt Klaus Störk und in Silber ging es an Petra Tritschler.

„Wir legen sehr großen Wert auf unseren Nachwuchs“, steht auf der Homepage der Trachtenkapelle. Daher sind Lehrgänge selbstverständlich. Jugendleiterin Mira Keller lobte Annika Rempp als beste Absolventin der D2-Lehrgänge. Kerstin Biehler, Severin Biehler, Rabea Klaus, Thomas Leiber, Chiara Manella, Mika Rempp und Laura Schindler wurde zur erfolgreichen Teilnahme an D1-Lehrgängen gratuliert.