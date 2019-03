Der Gesangverein „Harmonie“ Emmingen hat in seiner Hauptversammlung am Dienstagabend im Gasthaus „Gabele“ in Teilneuwahlen sein Führungsteam komplettiert. Dazu wurde für das zurückliegende Vereinsjahr eine erfolgreiche Bilanz gezogen.

In den von Bürgermeister Joachim Löffler flott durchgezogenen Wahlen wurde Kassier Hans Gnirß einstimmig bestätigt. Martin Heim komplettierte die wiedergewählte Gruppe der Beisitzer mit Petra Römer, Martina Auchter und Matthias Klaus.

Vorsitzende Karla Sasse stellte an die Spitze ihres Rechenschaftsberichts den Dank an die musikalische Leiterin Stefanie Diesch. Sie hatte in 39 Proben den Chor mit 31 Sängern – darunter drei Neueintritte – auf fünf Auftritte vorbereitet. Außerdem hob Sasse auch den Einsatz von Bernhard Diesch hervor. Er bringe sich nicht nur als Pianist ein, sondern schreibe auch mal ein Lied um, „damit wir es singen können“.

Explizit auf die Auftritte ging Dirigentin Diesch ein. Diese hätten den Chor bereits während der Probenarbeit gefordert, da die Vorbereitungen für ein profanes Konzert beim Gastauftritt in Fridingen und das Kontrastprogramm für das Kirchenkonzert in St. Silvester in Emmingen sich überschnitten. Absolut zufrieden war sie mit dem sehr besinnlichen Kirchenkonzert. Dieses hatte auch Bürgermeister Löffler im Rahmen seines Grußwortes herausgehoben und er wolle „gerne“ eine Neuauflage „anregen“.

In diesem Jahr werde kein Herbstkonzert geplant, gab Dirigentin Diesch bekannt. Der Gesangverein konzentriere sich auf das kommende Jahr. Im Jubiläumsjahr der Gemeinde mit ihren Anlässen zur 1200 Jahr-Feier ist auch der Gesangverein Jubilar: Er feiert dann sein 175-jähriges Bestehen.