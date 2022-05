Georg Kotrle als Hausmeister verabschiedet

Seit dem ersten Juni 2009 ist Georg Kotrle als Hausmeister bei der Gemeinde Emmingen-Liptingen zuständig für den Ortsteil Liptingen. Als Hausmeister war er für alle kommunalen Gebäude in Liptingen verantwortlich. Selbstverständlich hatte er auch mit der Vertretung seines Kollegen in Emmingen immer wieder etwas zu tun. In seine Dienstzeit fiel der Neubau der Witthohhalle und damit eine stärkere Auslastung der Schloßbühlhalle. Wichtig war seine Tätigkeit auch hinsichtlich der Grundschule in Liptingen, wo er jeweils dem dortigen Rektor unterstand. Die Abwicklung von zahlreichen Veranstaltungen in der Schule und vor allem in der Halle, ob bei Vereinsveranstaltungen oder private Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern, komplettierten das Arbeitsgebiet.

13 Jahre hat Herr Kotrle nun seinen Dienst getan und ist mit Ende des Monats April in den Ruhestand getreten. Zum Dank für seine Tätigkeit bekam er in der Gemeinderatssitzung ein Weingebinde sowie ein Geldgeschenk. Nach kurzen Dankesworten wurde er vom Gemeinderat mit Beifall verabschiedet. Schön war auch, dass sein Vorgänger im Amt als Hausmeister, Herr Hans-Peter Uttenweiler, und der nun seit Mai tätige Nachfolger, Marc Daus, in der Sitzung anwesend waren und damit ihre Wertschätzung gegenüber Herrn Kotrle zum Ausdruck brachten.