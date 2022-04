Gemeinderat verabschiedet Ulrike Leiber

Mit Beifall, Blumen und einer Laudatio aus dem Munde des Bürgermeisters hat der Gemeinderat Ulrike Leiber in den Ruhestand verschiedet. 42 Jahre lang hat sie für die Gemeindeverwaltung gearbeitet; mit dem 1. April ist sie ausgeschieden.

Ihr Arbeitsplatz war die Ortsverwaltung in Liptingen, wo die „Allrounderin“ (Bürgermeister Joachim Löffler) als Ansprechpartnerin für alle Bürgerinnen und Bürger wirkte – nicht zuletzt als Standesbeamtin, als die sie zahlreiche Ehen auf den Weg brachte. In der Bevölkerung genoss sie hohen Respekt – er habe, so Löffler, „nie ein schlechtes Wort“ über sie gehört. Man verabschiede sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge; dafür gab’s ein Blumengebinde und ein Geldgeschenk von der Gemeinde.

Die frischgebackene Rentnerin bestätigte, dass sie immer gerne zur Arbeit gegangen sei und sich in Liptingen stets wohl gefühlt habe. So ganz geht Ulrike Leiber nicht: Als geringfügig Beschäftigte wird sie weiter stundenweise für die Kommune tätig sein, etwa in der Rentenberatung. Ihre Nachfolgerin in der Ortsverwaltung ist Luise Huber.