Der Gemeinderat von Emmingen-Liptingen hat in seiner Sitzung am Montagabend nachträglich den Anbau an der Dupfee auf dem Witthoh mit Auflagen genehmigt. Nun muss noch das Landratsamt diese Entscheidung bestätigen. Erst dann können sich Betreiber Cornelia und Volker Kähler sicher sein, dass sie den Anbau nicht doch noch abreißen müssen.

Die Entscheidung fiel bei einer Enthaltung und einer Nichtteilnahme an der Abstimmung deutlich aus, allerdings machten einige Gemeinderäte ihren Unmut darüber Luft, dass die Betreiber vor dem Einreichen des Bauantrags schon für klare Verhältnisse gesorgt hatten.

„Das Landratsamt hat schon signalisiert, dass eine Zustimmung durch den Gemeinderat ein Fingerzeig sei“, betonte Bürgermeister Joachim Löffler. Er selbst würde zustimmen, wenngleich seine Entscheidung mit 51 zu 49 Prozent sehr knapp aussehen würde. „Dafür gibt es gute Gründe“, sagte er. Der erste Landesbeamte am Landratsamt, Stefan Helbig, habe signalisiert, dass eine Genehmigung ohne den bestehenden Bau nicht erteilt worden wäre. Für den Betrieb werde es voraussichtlich eine Nutzungsbeschränkung auf die Wintermonate geben, betonte Löffler. Werner Diener (Die Liste) regte einen Betrieb von November bis April an.

Die Äußerung von Löffler machte es Gerhard Störk (Die Liste) einfach: „Wenn der Bürgermeister sagt, dass er dafür ist, dann bin ich auch dafür.“ Deutliche Kritik kam dagegen von Gabriele Rettkowski (UWG): „Wir werden irgendwie vorgeführt. Wir haben es immer häufiger, dass zuerst gebaut wird und wir hinterher beschließen müssen.“ Ihr pflichtete Angelika Störk (Frauen initiativ) bei.

„Emmingen und der Witthoh brauchen den Lift. Ohne ihn wäre der Witthoh nicht mehr der Witthoh“, sagte Roger Schöpf (Die Liste). Das sah auch Martina Auchter (Frauen initiativ) so. Sie monierte in diesem Zusammenhang, dass die Information über die Liftzeiten aktuell eher dürftig seien. Löffler wolle prüfen, ob in der kommenden Saison ein Hinweis über die Betriebszeiten des Lifts auf der Gemeinde-Homepage möglich sei. Dem Gemeinderat war es jedenfalls wichtig, dass der Betrieb der Dupfee mit seinem Anbau an den Liftbetrieb gekoppelt werde.

Thomas Renner (UWG) brachte schließlich die Idee auf den Tisch, den Betrieb des Anbaus auf fünf oder zehn Jahre festzulegen. „Das wäre vom Baugesetzbuch her auch möglich“, meinte er. Das fand Andreas Zeiser-Radtke (Die Liste) „nicht schlecht“, auch andere Gemeinderate sprachen sich für diesen Weg aus, der schlussendlich mit einer Begrenzung auf fünf Jahre beschlossen wurde. „Das muss ich aber mit Stefan Helbig besprechen“, schränkte Löffler ein.