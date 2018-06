Der Emmingen-Liptinger Gemeinderat Otto Schoch (Unabhängige Bürgerliste) hat zur Haushaltsverabschiedung sowie dem Streit um die Finanzierung der Wandbildsicherung in der Gemeinderatsitzung vom 26.Januar Stellung genommen.

„Beim Zahlen- und Tabellenwerk des Haushaltplans 2015 der Gemeinde Emmingen-Liptingen muss aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren etwas genauer hingesehen werden und auch analysiert und interpretiert werden“, erklärt Schoch schriftlich. Tatsache sei, dass die Rückstellungen aufgebraucht seien und der Gemeindehaushalt zum Jahresende Schulden (mit Eigenbetrieben Wasserversorgung und Beteiligung Badenova) in Höhe von mehr als 9,2 Millionen Euro ausweise – rückzahlbar über Verzinsung und Tilgung in den nächsten Jahrzehnten. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrage damit zum Jahresende mehr als 2000 Euro pro Einwohner.

„Seitens Bürgermeister Löffler kann dies, 23 Jahre nach seinem Amtsantritt und ein Jahr vor der Bürgermeisterwahl, nur schöngeredet werden. Fest steht, dass die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde in Teilbereichen auf ,tönernen Füßen’ steht“, betont Schoch. Die negativen Entwicklungen im Haushalt seien vor den anstehenden notwendigen Zukunftsinvestitionen dramatisch. Der finanzielle Spielraum werde deutlich geringer und die Bürger spürten dies schon durch das Anheben von Abgaben sowie Gebühren. Die Wasser- und Abwassergebühren betrügen zur Zeit schon mehr als 6,60 Euro/Kubikmeter. „Damit kann kein Bürger und schon gar kein verantwortungsbewusster Gemeinderat zufrieden sein“, schreibt Schoch.

Gerade an Zukunftsinvestitionen im Ortsteil Liptingen solle jetzt gespart werden. Fast alles werde verschoben auf die Jahre 2018 und folgende – etwa die Baugebietserweiterung „Rechter Brühl“, das Gewerbegebiet „Gehren“, die Verbesserung der Wasserversorgung oder aber auch im Hinblick auf den demographischen Wandel der Senioren- und Pflegebereich (betreutes Wohnen/ Senioren-WG) und das Schulwesen (Gemeinschaftsschule). Nicht zu vergessen seien Instandsetzungsaufgaben von defekten Abwasserkanälen, Straßen und mehr.

„Ich konnte dem Gemeindehaushalt unter den gegebenen Bedingungen nicht zustimmen und habe dies als einer von wenigen Gemeinderäten auch dargelegt und begründet“, schreibt Schoch.

Zum Liptinger Kulturdenkmal, dem Wandbild „Schlacht bei Liptingen im Jahr 1799“, möchte sich Schoch als Befangener in seinem Schreiben nicht detailliert äußern. Nur so viel: Bürgermeister Löffler habe sich bei seinem „eigenmächtigen Abrechnungsgebaren“ nicht an die rechtmäßig gegebene Zusage von maximal 5000 Euro gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15. Juli 2013 gehalten und sich durch den jetzigen neuen Gemeinderatsbeschluss nun hinterher „reingewaschen“.

Vorerst keine Schenkung des Wandbilds

Schoch kündigte an, er werde nun ganz auf die gemeindliche Beteiligung von 3632,97 Euro verzichten, allerdings auch keine Schenkung des Wandbilds an die Gemeinde Emmingen-Liptingen vornehmen. „Schade, aber einer hat’s ,vermasselt’, denn jeder hat seinen Stolz“, schreibt Schoch. In der Zukunft könne es – unter anderen Voraussetzungen – zu einer einvernehmlichen Lösung kommen. Schoch wäre laut eigener Aussage daran gelegen.