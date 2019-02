Gemeinderat legt Formalien für die Wahlen im Mai fest

Wahlbezirke, Wahlräume, Wahlvorstände: In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat Emmingen-Liptingen mit den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai dieses Jahres befasst. Es sei eine „Formalie, wie jedes Mal vor den Wahlen“, schildert Emmingen-Liptingens Hauptamtsleiter Patrick Allweiler. Und doch gibt es eine Neuerung.

Wahlhelfer

„Wir müssen einen Wahlvorstand aufstellen“, sagt Allweiler. Für diesen habe er eine Liste von Personen zusammengestellt, die er sich als Wahlvorstände vorstellen kann. „Ich bin dabei, Wahlhelfer für die Wahlvorstände abzufragen, die schon Erfahrung als Wahlhelfer oder im Wahlvorstand haben“, erklärt der Hauptamtsleiter. Er bat das Gremium um die Freiheit, die Personen im Wahlvorstand noch austauschen zu können, falls etwa einer der ehrenamtlichen Helfer erkrankt oder kurzfristig anderweitig verhindert sein sollte.

Insgesamt werden laut Allweiler 36 Wahlhelfer im Einsatz sein. „In den beiden Wahlbezirken Emmingen und Liptingen haben wir die Wahlzeit, die von 8 bis 18 Uhr dauert, mit drei Schichten abgedeckt. Pro Schicht haben wir vier Wahlhelfer vorgesehen, also zwölf Wahlhelfer pro Wahlbezirk“, erläutert er. „Da der Anteil der Briefwähler immer stärker zunimmt, werden wir auch hier zwölf Wahlhelfer einsetzen.“

Vorgesehen ist, dass Mitarbeiter der Gemeinde sowie frühere Gemeinderäte und Mitarbeiter anderer Behörden, beispielsweise des Landratsamts, die in der Gemeinde wohnen, mithelfen. „Ab 18 Uhr werden alle Wahlhelfer benötigt, um die Wahlen auszuzählen“, ergänzt Allweiler.

Schulungen

In der Woche vor der Wahl werde es zwei Abendtermine geben, an denen die Wahlhelfer geschult und die Stimmzettelerfassung am PC ausprobiert werden könne.

Auszählung

Direkt um 18 Uhr will die Gemeinde mit der Auszählung der Europawahl beginnen. „Diese Wahl ist am einfachsten und schnellsten auszuzählen“, erläutert Allweiler. „Danach folgen die Kreistagswahl und dann die Gemeinderatswahl“, schildert er das Vorgehen auf Nachfrage. „Da es hier die Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens gibt, muss jeder Stimmzettel einzeln im PC erfasst werden, was recht aufwendig ist und einige Zeit in Anspruch nehmen wird.“

Wahlbezirke und Wahlräume

Aus organisatorischen Gründen wird das Wahllokal im Wahlbezirk Liptingen in diesem Jahr nicht in der Aula, sondern im Musikraum der Grundschule sein. Der Wahlraum im Wahlbezirk Emmingen wird wie gewohnt im Sitzungssaal im Rathaus Emmingen vorzufinden sein.

Wahlberechtigte

Der Hauptamtsleiter rechnet aktuell mit 3736 Wahlberechtigten für die Europawahl. Diese Zahl verteilt sich wie folgt auf die Ortsteile: Emmingen: 2384 und Liptingen: 1352.

„Für die Kommunalwahl sind es etwas mehr, da hier bereits ab dem vollendeten 16. Lebensjahr gewählt werden darf“, so Allweiler auf Nachfrage unserer Zeitung. Insgesamt gehe die Gemeinde momentan von 3869 Wahlberechtigten aus, davon 2459 in Emmingen und 1410 in Liptingen. „Die Zahlen werden sich wegen Zuzugs, Wegzugs oder aufgrund von Sterbefällen noch etwas ändern bis zum Wahltag.“

Entschädigung

In der „Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger“ hat die Gemeinde Emmingen-Liptingen gestaffelte Entschädigungen vorgesehen. „Bei einer zeitlichen Inanspruchnahme von vier bis acht Stunden werden 35,50 Euro ausbezahlt, bei mehr als acht Stunden sind es 45 Euro“, erläutert Allweiler.

Info: Aufgaben Gemeindewahlausschuss

Der Gemeindewahlausschuss hat die Leitung der Gemeindewahlen inne. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Zulassung der Wahlvorschläge sowie die Prüfung der Wählbarkeit der Bewerber. Außerdem ist er daran beteiligt, das Wahlergebnis zu ermitteln und festzustellen. Des Weiteren wickelt er die Kreistags- und die Europawahl in der Gemeinde ab. (lise)