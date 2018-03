Der Gemeinderat Emmingen-Liptingen hat in seiner jüngsten Sitzung am Montag Zuschussanträge örtlicher Vereine positiv beschieden. Es geht dabei um direkte Finanzzuschüsse, aber auch um kostenlose Pachtnutzungen.

Zu Beginn der Sitzung stellte Gemeinderätin Angelika Störk einen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung. Sie forderte, dass alle Angelegenheiten, die das Ärztehaus betreffen, öffentlich beraten werden sollten. Der Antrag wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Der Musikverein Liptingen hat einen Zuschuss für den Bau eines Schuppens beantragt. Die Kosten beziffert der Verein auf 80 000 Euro. Die Ratsmitglieder beschlossen, dem Musikverein einen Zuschuss von 8000 Euro (zehn Prozent) zu gewähren und bei einer Realisierung von mehr als der Hälfte der Maßnahme einen Zuschussanteil von 5000 Euro auszuzahlen.

Kapelle wird renoviert

Der Förderverein St. Martinskapelle stellte ein Zuschussantrag für die Renovation der Kapelle. Die Renovierung der Kapelle hat bisher 56 000 Euro, die durch Spenden und Beiträge aufgebracht wurden, verschlungen. Die Anschaffung der Kirchenbankstühle werde nun weitere 24 000 Euro kosten. Obwohl keine Vormerkung im Haushalt 2018 im Falle des Fördervereins vorhanden sei, beschloss der Gemeinderat, um das ehrenamtliche Engagement seitens der Gemeinde zu unterstützen, einen zehnprozentigen Zuschuss der anfallenden Kosten zu gewähren. Für die bereits entstandenen Kosten von 56 000 Euro werde ein anteiliger Zuschuss von 5000 Euro gewährt.

Die Theatergesellschaft Liptingen hat einen Theaterschuppen auf dem ehemaligen Areal der Firma Bronner + Martin errichtet. Da nun auch der Musikverein Liptingen in unmittelbarer Nachbarschaft einen Musikschuppen errichten will, hatte der Gemeinderat beschlossen, die notwendigen Grundstücksflächen im Tausch mit der Firma Bronner + Martin zu erhalten und diese Flächen den beiden Vereinen zur kostenlosen Pacht zur Verfügung zu stellen. Der Gemeinderat beschloss, einen Pachtvertrag mit den beiden Vereinen auf 25 Jahre kostenloser Nutzung mit jeweils einjähriger Verlängerung abzuschließen.

Zwei Feuerwehrleute bestellt

Zudem hat der Gemeinderat der Bestellung der Feuerwehrleute Sven Barthelmes und Markus Ley einstimmig zugestimmt. Bürgermeister Joachim Löffler überreichte an den Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Liptingen Sven Barthelmes und an den neu in das Amt des stellvertretenden Abteilungskommandanten der Abteilung Emmingen gewählten Markus Ley die Bestellurkunde. Im Beisein von Gesamtkommandant Markus Neidhart dankte der Bürgermeister den beiden Feuerwehrleuten für ihr ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Bürger.

Bürgermeister Joachim Löffler gab bekannt, dass 20 Anmeldungen von Fünftklässlern an der Witthohschule für das kommende Schuljahr vorlägen. Damit sei das „Damoklesschwert“, mindesten 16 Anmeldungen, für zwei Jahre vorbeigegangen. Löffler und die Räte dankten dem Schulleiter Thomas Finkbeiner und den Lehrern, die mit Aktionen und einem „Tag der offenen Tür“ für eine Weiterführung der Witthohschule sorgten.