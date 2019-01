Gemeinderat Emmingen-Liptingen verabschiedet Rekordhaushalt

Der Gemeinderat Emmingen-Liptingen hat am Montagabend einen Rekordhaushalt verabschiedet. Das Gremium stimmte mit einer Gegenstimme für das im Gesamtvolumen mehr als 21 Millionen Euro umfassende Werk. „Damit die Gemeinde lebenswert ist und bleibt“, seien im Haushaltsjahr 2019 viele Investitionen geplant, kündigte Bürgermeister Joachim Löffler an. In der Diskussion traten dann alte Gräben zwischen den beiden Ortsteilen zutage.

Zum ersten Mal zeigte sich Kämmerer Tobias Thum alleinverantwortlich für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde. „Ich hoffe, wir bekommen es etwas besser hin als die Amerikaner mit ihrem Haushalt“, sagte Thum zu Beginn. „Aber ich denke, ich kann Entwarnung geben: Es ist keine Mauer zwischen Emmingen und Liptingen vorgesehen“, spielte er auf die Trump-Politik an. Bei der Haushaltsdiskussion am Ende entstand dennoch der Eindruck, dass bei manchem Gemeinderat eine Art mentale Mauer zwischen den Ortsteilen besteht.

Das Gesamtvolumen des Haushalts setzt sich wie folgt zusammen: Der Verwaltungshaushalt umfasst ein Volumen von insgesamt etwa 14,3 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt knapp 5,5 Millionen Euro. Weitere 1,2 Millionen Euro fallen auf den Versorgungsbetrieb Emmingen-Liptingen. Während im Haushalt der Gemeinde keine Neuverschuldung vorgesehen ist, wird der Versorgungsbetrieb einen Kredit in Höhe von 70 000 Euro aufnehmen.

Dennoch: „Wir führen mehr zurück als wir aufnehmen“, so Thum. Vom Kernhaushalt werden in diesem Jahr insgesamt 288 200 Euro, beim Versorgungsbetrieb 192 200 Euro getilgt. Hatte die Gemeinde zum 31. Dezember 2018 noch Schulden in Höhe von etwa 3,9 Millionen Euro, sollen diese zum Jahresende 2019 noch rund 3,6 Millionen Euro betragen.

Das hat auch Auswirkungen auf die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Emmingen-Liptingen. Ausgegangen wird im Haushaltsplan von 4683 Einwohnern. Zum Ende des Rechnungsjahres 2019 wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt von derzeit knapp 838 auf rund 776 Euro pro Einwohner reduzieren. Beim Versorgungsbetrieb verringert sich die Pro-Kopf-Verschuldung um etwa 36 Euro pro Einwohner auf 675 Euro. Damit sinkt Verschuldung von 1560 Euro auf 1452 Euro pro Einwohner.

Löffler: „Der Haushalt ist das Königsrecht des Gemeinderats“

Sowohl im Vergleich mit den anderen Kreisgemeinden als auch mit Gemeinden ähnlicher Größenordnung ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Emmingen-Liptingen deutlich höher. Der Wert der anderen Kommunen im Kreis liegt 2019 bei durchschnittlich 1021 Euro pro Einwohner. Im Gegensatz zu Gemeinden in Baden-Württemberg, deren Einwohnerzahl vergleichbar ist, haben die Einwohner Emmingen-Liptingens etwa dreimal so viele Schulden. Bei Kommunen mit 2000 bis 5000 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung im Schnitt bei 575 Euro.

Nach dem Abriss von Thum hatten die Gemeinderäte die Chance, sich zu äußern. „Der Haushalt ist das Königsrecht des Gemeinderats“, leitete Löffler zur Diskussion über. Der Antrag von Otto Schoch (Unabhängige Bürgerliste), die Redezeitbeschränkung gemäß der Geschäftsordnung aufzuheben, wurde mit seiner Gegenstimme und zwei Enthaltungen abgelehnt. So blieben den Gemeinderäten bei ihrer ersten Wortmeldung drei Minuten, für jede weitere Wortmeldung je eine Minute Redezeit.

Schoch bemängelte unter anderem die Verteilung der Projekte, in die investiert werde. Nur vier davon seien in Liptingen, 14 in Emmingen. Auch, dass in der Vergangenheit vordringliche Maßnahmen wie der „Rechte Brühl“ oder das Gewerbegebiet „Gehren“ im Ortsteil Liptingen immer wieder verschoben worden seien, griff er auf. Er hoffe, dass nach den Kommunalwahlen Leute bereit seien, für Liptingen zu kämpfen. „Ich werde nicht zustimmen“, sagte er.

Im Gremium führte das zu Verwunderung. Werner Diener (Die Liste): „Wir haben den Plan gemeinsam verfasst. Das wundert mich, dass jetzt so viel Kritik kam.“ Roger Schöpf (Die Liste) stellte klar: „Ich setze mich für beide Gemeinden ein, dafür bin ich gewählt worden.“ Daraufhin bemerkte Diener: „Es ist traurig, dass nach mehr als 40 Jahren nach dem Zusammenschluss noch solche Diskussionen geführt werden.“ Und auch Löffler äußerte sich: „Ein Nein zum Haushalt, weil Ihnen der ein oder andere Punkt nicht passt, das ist schon fast antidemokratisch.“

Größere Investitionsmaßnahmen, die 2019 geplant sind:

Im Vermögenshaushalt ist unter anderem der Abschluss der Sanierungsmaßnahmen des Feuerwehrmagazins Emmingen mit 157000 Euro eingestellt. Für den Beginn der Ortskernsanierung Emmingen II plant die Gemeinde 362000 Euro ein. 468000 Euro sind für die Erweiterung des Baugebiets „Ob dem Bäckerhägele“ (Bauabschnitt II) vorgesehen. Außerdem soll mit Erschließungsarbeiten Gewerbegebiet Hundsrücken (Abschnitt A) begonnen werden. Hierfür sind 234000 Euro eingestellt. Mit einem Betrag von 1,5 Millionen Euro schlägt der Breitbandausbau in Emmingen und in Liptingen zu Buche. Im Bereich der Wasserversorgung ist eine Vermögensumlage an den Zweckverband Unteres Aitrachtal vorgesehen. Diese beträgt 136000 Euro und fließt in die geplante Wasseraufbereitungsanlage in Geisingen-Aulfingen. Für Wasserleitungsarbeiten in verschiedenen Gebieten sind rund 270000 Euro vorgesehen. (lise)