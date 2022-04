Gemeinde fördert Sanierung der Schenkenberg-Kapelle

Die Gemeinde Emmingen-Liptingen fördert eine geplante Sanierung der Schenkenberg-Kapelle. Damit billigte der Gemeinderat einen Zuschussantrag der katholischen Kirchengemeinde St. Silvester, die das Kirchlein „Maria Opferung“ restaurieren will – als Beitrag zu den Feiern des 300-jährigen Bestehens der Wallfahrtskapelle. Die Kirchengemeinde hat eine Kalkulation aufgestellt, die von Kosten in Höhe von 105 000 Euro ausgeht; davon werden aktuell 40 000 Euro als Spenden erwartet. Der Beitrag der bürgerlichen Gemeinde ist in der Höhe noch nicht festgelegt und soll in den Haushalt 2023 eingestellt werden.

Die Kirche will das Jubiläum in den Jahren 2023 bis 2026 feiern; der Standort der Kapelle wie auch die dortige Wallfahrt sind allerdings deutlich älter. Im Zuge der Jubiläumsvorbereitung haben Fachleute Sicherheitsprobleme ausgemacht – so haben sie im Gebälk den Holzwurm festgestellt. Die Pfarrgemeinde will, nicht zuletzt aus Kostengründen, auch die Bauleitung selbst übernehmen; das muss allerdings noch mit dem Denkmalamt abgeklärt werden. Die Gemeinde sieht sich hier schon deshalb in der Pflicht, weil das Kirchengebäude in ihrem Besitz ist.

Einen weiteren Zuschussantrag aus dem Pfarrhaus hat der Gemeinderat ebenso einstimmig gebilligt: Die Kommune trägt künftig die Kosten, wenn die Feuerwehr bei „kirchliche Einsätzen“ wie Prozessionen die Verkehrssicherung übernimmt. Der Gesetzgeber verlangt seit einigen Jahren in solchen Fälle Rechnungen, die ihrerseits auf offiziellen Einsatzberichten basieren. Bislang hat das Rathaus solche Rechnungen an das Pfarramt geschickt, ab sofort zahlt sie diese „Einsätze“ aus eigener Kasse, nicht zuletzt weil sie „zum Leben auf dem Dorf gehören“, wie es Bürgermeister Joachim Löffler formulierte, oder „Teil der kulturellen Tradition unserer Ortschaften“ sind, wie die Kirchengemeinde in ihrem Antrag schreibt.