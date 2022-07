Gelungenes Matinée-Konzert der Liptinger Kinderchöre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter schönstem Sommerhimmel fand am 17. Juli ein kleines Konzert der Liptinger Kinderchöre und der LipSingers im Garten des Alten Kindergarten in Liptingen statt.

Die Sommersonne ließ in den Gesichtern der Sängerschar wie auch der zahlreichen, alle Generationen umfassenden Zuhörerschaft so manchen Schweißtropfen aufblitzen - doch es waren sehr zufriedene Gesichter. Die bunte Liedermischung, deren ‚roter Faden‘ die verschiedenen Aspekte des menschengemachten Klimawandels war, die Verantwortung und die Notwendigkeit, unser Leben mehr in Einklang mit Natur und Umwelt zu bringen, sprach die Herzen und Köpfe der Zuhörer an.

Mit dem Teil der Stücke, die aus dem von Kinderliederautor Reinhard Horn verfassten und der Deutschen Chorjugend, Greenpeace, Brot-Für-Die-Welt unter anderem unterstützten Liederprojekt „Earth-Choir-Kids“ stammen, haben die Kinderchöre und Dirigentin Brigitte Firmbach die Nase vorn: Die offizielle Auftakt-Vorstellung auf Bundesebene wird erst im September sein.

Besonders reizvoll waren die gemeinsam von LipSingers und den Kindern vorgetragenen Stücke, und dabei wurde deutlich: es wird eine Zukunft für den Gesangverein Liptingen auch nach Corona geben!