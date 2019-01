Gasgeruch in der Emminger Schulstraße – Feuerwehr rückt aus

Aufgrund von Gasgeruch wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr die Feuerwehr in die Schulstraße in Emmingen-Liptingen gerufen. Die Feuerwehr Emmingen rückte mit 16 Wehrleuten und vier Fahrzeugen aus. Laut Polizeimeldung stellte sich schnell heraus, dass der unangenehme Geruch von einer Biogasanlage in der Nähe kam. Der Inhaber hatte die Anlage über die Nacht ausgeschaltet. Bei der Inbetriebnahme am frühen Morgen entwickelte sich der penetrante Geruch. Die Feuerwehr rückte wieder ab.