Bei einer Besichtigung des Friedhofs in Emmingen hat der Technische Ausschuss festgestellt, dass die Friedhofsmauer in einem sehr schlechten Zustand ist. Die Kostenschätzungen für Reparatur und Sanierung liegen bei rund 80 000 Euro. Ein komplettes Entfernen der Mauer und Erstellen eines Zaunes wurden auf rund 35 000 Euro beziffert.

In der Sitzung waren die Meinungen sehr unterschiedlich. Teilweise wurde für ein Entfernen der Mauer und das Ersetzen durch einen Zaun plädiert. Andererseits wurde argumentiert, nur das Allernotwendigste zu machen, zumal auch das Gesamtbild der Mauer zum Friedhof eine Rolle spiele. Um weitere Informationen einzuholen, wurde beschlossen, dass zur nächsten Sitzung ein Bausachverständiger hinzugezogen werde, um für weitergehende Fragen Rede und Antwort stehen zu können.

Ebenso unbefriedigend ist die Wegeerschließung auf dem Friedhof. 2011 waren für die Erneuerung 310 000 Euro berechnet worden. In diesem Frühjahr gab es Beschwerden, denn aufgrund des nassen Untergrunds musste ein etwas dickerer Kiesauftrag erfolgen, der ein Begehen der Wege mit Rollator erschwerte. Auch in diesem Punkt war man sich im Ausschuss uneins. Es wurde darum gebeten, für die nächste Sitzung nochmals eine aktualisierte Kostenschätzung, aufgeteilt nach Pflasterbelag und bituminös befestigter Variante, zu erstellen. Zudem sollten nur die Hauptwege in einer weiteren Unterteilung untersucht werden. Eine weitere Frage war, ob der direkt von der Aussegnungshalle abgehende Weg mit Waschbetonplatten so belassen werden könne oder ob dieser auch und zu welchen Kosten ausgetauscht werden soll. Es wird weiter beraten, sobald die Kostenschätzungen erstellt sind.

Hinsichtlich des Abräumens von Gräbern verständigte man sich darauf, dass dies künftig im Frühjahr bis Ostern zu erfolgen habe. Bisher hatte man dies im Herbst vorgenommen, was allerdings zur Folge hatte, dass eine Rasenansaat nicht mehr möglich war und die abgeräumten Flächen optisch nicht dem Idealbild entsprachen.

Befasst hat sich das Gremium auch mit dem Winterdienst. Amtsrat Patrick Allweiler trug die Winterdienstbilanz 2014/2015 vor. Mit 168 000 Euro liegen die Ausgaben deutlich über denen des milden Vorwinters 2013/2014. Ungeachtet dessen scheint die Höhe mit 168 000 Euro im Bereich eines langfristigen Mittels der Vorjahre zu liegen. Im Einzelnen wurden an Sachkosten 60 000 Euro ausgegeben, dabei beinhaltet sind 27 000 Euro für die Leistungsvergütung an Unternehmer sowie 23 000 Euro für Streugut.