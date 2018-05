Forst ist gut aufgestellt

Der Gemeinderat Emmingen-Liptingen hat in seiner Sitzung am Freitagabend der Erneuerung der Forsteinrichtung für den Zeitraum 2018 bis 2027 einstimmig zugestimmt. Damit seien „die Weichen gestellt“ für eine mittelfristige Betriebsplanung im gemeindeeigenen Forst, so Forstamtsleiter Frieder Dinkelaker.

Bürgermeister Joachim Löffler wertete die neue Planung als „Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit“. Denn die wirtschaftliche Situation habe sich positiv gewandelt. In der abgelaufenen Periode seien im Durchschnitt 140 000 Euro Überschuss verbucht worden. Die Gemeinde habe aber auch den ökologischen Wert des Waldes mit seiner Schutzfunktion für Boden und Wasser, sowie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen im Blick.

Die forstliche Betriebsfläche des Gemeindewaldes hat sich in der zurückliegenden Dekade um 7,5 Prozent auf knapp 635 Hektar erhöht. Gleichzeitig stieg vor allem durch Zuwachs die Menge des Holzvorrates um 19 Prozent auf rund 260 100 Vorratsfestmeter (Vfm). Dies entspricht einer Menge von 411 Vfm pro Hektar. Die Anteile der Baumarten im Gemeindewald haben sich im zurückliegenden Jahrzehnt nur geringfügig verändert. Hauptbaumarten bleiben die Fichte mit 43 Prozent und die Buche mit 26 Prozent.

Der Sitzung vorangegangen war eine Waldbegehung des Gemeinderates, bei der Forstamtsleiter Dinkelaker, Forsteinrichter Alexander Jentsch und Revierleiter Bernhard Seßler Waldbilder erläuterten. Problematisch zeigte sich im Anschluss ein Waldstück mit Naturverjüngung. Trotz nahem Jäger-Hochsitz waren die etwa zehnjährigen Tannen selektiv abgefressen. „Der Objektschutz funktioniert da nicht ganz“, sagte Seßler.