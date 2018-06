Kurz vor dem Abschluss steht ein Forschungsprojekt in der Kläranlage Emmingen-Liptingen. Experten testen dort deutschlandweit erstmalig im größeren Rahmen neuartige Filter mit granulierter Aktivkohle. Die sollen besser als herkömmliche Filter Mikroschadstoffe wie Arzneirückstände aus dem Abwasser entfernen, die die Gesundheit von Wassertieren bedrohen. Die Ergebnisse sind vielversprechend: So konnte das neuartige Filtersystem Rückstände von Schmerzmitteln und Betablockern im Wasser bis zu 80 Prozent eliminieren.

Seit 2013 forschen Universität Stuttgart, Ingenieure der Firma Jedele und Partner sowie die Gemeinde Emmingen-Liptingen gemeinsam. 300 000 Euro lässt sich das Land das Projekt kosten. Ziel ist eine neue Verfahrenstechnik für kleinere und mittlere Kläranlagen, durch die Spurenstoffe aus dem Abwasser entfernt werden, um die Belastung von Gewässern zu verringern. Zu diesen Verunreinigungen gehören Rückstände von Arzneimitteln, Salben, synthetischen Süß- und Duftstoffen oder Weichmachern, die etwa über Toiletten, Duschen oder Krankenhäuser ins Abwasser gelangen.

Geläufige Kläranlagenfilter tun sich schwer, die winzigen Schadstoffe zu entfernen. In Flüssen und Bächen bedrohen diese deshalb die Tierwelt: „Medikamente wie das Schmerzmittel Diclofenac können zu Nierenschäden bei Fischen führen“, verweist Jürgen Hielscher, Leiter des Wasserwirtschaftsamts des Landkreises, auf entsprechende Studien. Viele solcher Stoffe seien biologisch nicht oder nur sehr schlecht abbaubar. Für den Menschen seien die Mikrostoffe jedoch ungefährlich: „Experten sagen, dass die Spuren so gering sind, dass sie nicht schädlich sind – aber die Tiere, die im Wasser leben, leiden darunter.“

Baden-Württemberg setzt deshalb wie Nordrhein-Westfalen und die Schweiz verstärkt auf zusätzliche Reinigungsstufen in Kläranlagen zur gezielten Entnahme der Spurenstoffe. Als geeignetste Techniken gelten die Oxidation mittels Ozon und eine Adsorption an Pulveraktivkohle oder granulierter Aktivkohle. Letzteres Verfahren wird in Emmingen-Liptingen getestet. „Kohle ist ein sehr guter Adsorptionsstoff“, erläutert Hielscher deren Wirkung. „Sie bindet zum Beispiel die Moleküle von Schmerzmitteln und saugt sie auf.“

In der Emmingen-Liptinger Anlage wurde einer von drei bestehenden Sandfiltern entsprechend umgerüstet. Da alle drei Filter parallel laufen, sind Vergleiche möglich: So stellten die Forscher etwa fest, dass die Sandfilter im Jahresmittel lediglich vier Prozent des Korrosionsschutzmittels Benzotriazol eliminierten – die neuen Kohlefilter schafften 70 Prozent. Ähnlich war die Quote bei Tests mit dem Antiepilektikum Carbamazepin: fünf Prozent bei Sand-, 63 bei Kohlefiltern.

Das Personal der Kläranlage hat die Werte wöchentlich mit einem eigens integrierten System gemessen, ein Speziallabor der Universität Stuttgart monatlich Spurenstoffe analysiert. Ziele der Untersuchungen sind neben dem Gesundheitsschutz für Fische unter anderem, die Belastung und Leistungsfähigkeit der Kohlefilter zu überprüfen und wie lange die Kohle eingesetzt werden kann. So muss die mit abgelagerten Spurenstoffen beladene Aktivkohle künftig alle ein bis zwei Jahre ausgetauscht werden.

Die Forscher trafen auch auf Schwierigkeiten: So ist laut Diplom-Ingenieur Dieter Schilling von Jedele und Partner „Kohle leichter und geringer in der Dichte als Sand“. Und deshalb bei der Reinigung schwieriger zu trennen von Verschmutzungen des Wassers. Zudem bräuchten Kohle- mehr Platz als Sandfilter. In Emmingen-Liptingen etwa würden ein bis zwei Filter mehr notwendig, „wenn wir statt Sand komplett Kohle einmischen wollen“. Und das kostet Geld: Eine knappe Million Euro werde für eine Filteranlage fällig, hinzu kämen Betriebskosten etwa durch den regelmäßigen Austausch der Kohle.

Schilling zieht dennoch ein positives Fazit des Forschungsprojekts, das bis Mai abgeschlossen sein soll: „Das Verfahren funktioniert sehr gut, es verspricht eine hohe Wirksamkeit.“ Nächster Schritt sei, es auf den Markt zu bringen. Die Umrüstung bestehender kleiner bis mittlerer Kläranlagen sei relativ einfach. Die Mehrkosten für die Bürger blieben überschaubar: Schätzungen gehen von rund 15 Euro pro Jahr und Einwohner aus.

„Wenn sich der Abwasserzins erhöht, beäugt die Bevölkerung dies kritisch“, sagt Emmingen-Liptingens Bürgermeister Joachim Löffler. Grundsätzlich jedoch ist er ein starker Befürworter des Projekts; so hält Steffen Metzger, Leiter des Kompetenzzentrums Spurenstoffe der Uni Stuttgart ein weiteres Forschungsprojekt an der Emmingen-Liptinger Kläranlage zur Anwendung von Pulveraktivkohle für denkbar. Löffler: „Da bin ich aufgeschlossen – aber das müssen wir natürlich im Gemeinderat diskutieren.“

Und so funktioniert das Kohlefiltersystem: Das bereits biologisch und weitgehend von Feststoffen gereinigte Abwasser fließt durch eine granulierte Aktivkohleschicht. Die Spurenstoffe lagern sich an der der Oberfläche der Kohle an. Die im Filter enthaltene Kohle wird in einem Spülsystem gewaschen und von Feststoffen befreit. Diese werden mit dem Spülwasser in das Belebungsbecken der Kläranlage zurückgeführt. Die adsorbierten Stoffe bleiben auf der Kohle, bis diese ausgetauscht und regeneriert wird.