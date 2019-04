Ein brennender Mercedes hat am Dienstagabend die Feuerwehr Emmingen-Liptingen auf den Plan gerufen. Gegen 20.20 Uhr ist das Fahrzeug laut Mitteilung auf der Verbindungsstraße von der B 491 in Richtung Aach aufgrund eines technischen Defekts im Bereich des Motors in Brand geraten. Die mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann angerückte Wehr löschte das Feuer. Während den Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Verbindungsstraße kurzzeitig gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.