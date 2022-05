Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause konnte die traditionelle Wallfahrt des Katholischen Männerwerks (KMW) aus den Dekanaten Konstanz, Hegau und Schwarzwald-Baar auf den Schenkenberg bei Emmingen ab Egg im Hegau wieder stattfinden. In der schönen Wallfahrtskirche „Maria Opferung“ feierte Pfarrer Ewald Billharz aus Emmingen mit einer großen Anzahl von Wallfahrern eine feierliche Maiandacht mit Sakramentalem Segen.

Die Maiandacht hatte das Motto: „Maria - Königin des Friedens“. Gerade in diesen verworrenen Zeiten können die Gläubigen durch Maria als Fürsprecherin Heil und Hoffnung erbitten. In den Gebeten, Fürbitten und Marienlieder kam dies zum Ausdruck.

Pfarrer Billharz stellte in seiner beachtenswerten Predigt die Wichtigkeit des Friedens in der Welt in den Mittelpunkt. Er bezeichnete die Gottesmutter Maria als Heilsbringerin, die der Menschheit Hoffnung brachte. Den Frieden können wir allein nicht selber machen. Dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Niemals wird es gelingen, Frieden mit Waffengewalt zu schaffen.

Ein großes Problem unserer Zeit sieht Pfarrer Billharz in der Oberflächlichkeit in vielen Bereichen. Selbst wenn die Parole ausgegeben wird, „wir schaffen das“, zeigt uns die Vergangenheit eben gerade das Gegenteil. Wir schaffen es eben nur mit der Umkehr der Herzen. Ohne Gott auszukommen bringt Unfrieden in die Welt. Maria hat der Welt bei ihren großen Marienerscheinungen wie in Lourdes oder Fatima den Weg zum Frieden aufgezeigt. Wenn Frieden auf dieser Welt sein soll, dann müssen wir Gott groß sein lassen.

Kritisch sieht Pfarrer Billharz einige Vorschläge und Darstellungen des Synodalen Wegs für die Katholische Kirche. Der Gottesmutter Maria wurde dort eine Maske verpasst und ihre Bedeutung für die Kirche einfach zur Seite gestellt. So ein unsägliches Verhalten kann nicht gut gehen. Kurz danach mussten infolge der Pandemie alle Menschen eine Maske tragen. Die Beschlüsse des Synodalen Weges werden vielfach von den Katholischen Christen vor Ort nicht mitgetragen. Die Kirche hat nämlich ihr Fundament in der biblischen Offenbarung und deshalb können diese Grundlagen nicht einfach verändert werden.

Musikalisch umrahmt haben die Maindacht Georg Werner und Helmut Kräuter. Anschließend trafen sich die Wallfahrer in geselliger Runde zur Begegnung und Gesprächen im Gasthaus Ochsen in Hattingen.