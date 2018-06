Seit 1. Januar 2014 fördert die Gemeinde Emmingen-Liptingen Familien mit geringem Einkommen über einen Familienpass. Das Dokument ermöglicht Eltern und Kindern ermäßigten Eintritt zu diversen Freizeiteinrichtungen im Wert von 23 Euro pro Kind im Jahr.

Der Besuch der verlässlichen Grundschule in Emmingen-Liptingen vergünstigt sich für das erste Kind von 15 Euro auf zehn Euro im Monat sowie für das zweite Kind von zehn Euro auf fünf Euro im Monat. Auch die Kinder, die die Ferienbetreuung in Anspruch nehmen, haben Vorteile durch den Pass: So müssen in den Oster- und Pfinstferien jeweils 20 Euro weniger beglichen werden.

Wie Hauptamtsleiterin Maria Berchtold-Sauer erklärt, wurden im Jahr 2017 505 Familienpässe ausgegeben. Die Zahl sei seit 2014, als noch 718 nachgefragt wurden, gesunken. Die Möglichkeit des ermäßigten Schulbesuchs stehe Familien und Alleinerziehenden unter bestimmten Einkommensgrenzen zur Verfügung. Familien und Alleinerziehende mit einem Kind und einem jährlichen Einkommen von bis zu 28 000 Euro könnten den Pass beantragen. Dies gelte auch für Familien und Alleinerziehende mit zwei Kindern und einer Einkommensgrenze von bis zu 31 000 Euro im Jahr. Für jedes weitere Kind werde eine Summe von 3000 Euro im Jahr gewährt.

Die Hauptamtsleiterin erklärt die eher geringe Zahl von Interessenten am Familienpass in Emmingen-Liptingen: „Die Leute kommen einfach nicht aufs Rathaus.“ Ob dies damit zusammenhänge, dass die Notwendigkeit nicht vorhanden sei oder es eine Hemmschwelle gebe, könne sie nicht sagen.

Die Gemeinde Emmingen-Liptingen habe in den Jahren seit Einführung des Angebotes bis 2017 insgesamt 1400 Euro für den Familienpass ausgegeben, führt sie aus. Davon entfielen 700 Euro auf die von der Gemeinde angebotenen Freizeitangebote, die ermäßigt angeboten werden. Dazu gehören unter anderem günstigere Kinotickets für das „Scala“, Eintrittskarten für das „Tuwass“ sowie das Freibad in Tuttlingen. Für Ermäßigungen bei der verlässlichen Grundschule in Emmingen-Liptingen und der Ferienbetreuung gab die Gemeinde laut Berchtold-Sauer von 2014 bis 2017 ebenfalls rund 700 Euro aus.

Im Gegensatz zum Landesfamilienpass, der unabhängig vom Einkommen ist und über das Ministerium für Soziales und Integration an die Bürgermeisterämter ausgegeben wird, erläutert Berchtold-Sauer, warum man sich in Emmingen-Liptingen für die Einführung eines Familienpasses entschieden hat: „Die Ermäßigungsangebote in der verlässlichen Grundschule sowie die Ferienbetreuung, die wir anbieten wollten, wären über den Landesfamilienpass nicht abgedeckt gewesen. Daher sind wir hier unseren eigenen Weg gegangen.“

Es sei auch möglich, bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren sowie bei der Ganztagesbetreuung mit dem Familienpass Ermäßigungen zu erhalten, sagt Berchtold-Sauer. Bisher habe es aber keinerlei derartigen Nachfragen gegeben.