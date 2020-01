Schon wieder ist ein versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte im Landkreis Tuttlingen aufgeflogen.

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr erhielt ein Paar, das am südlichen Ortsrand von Liptingen wohnt, einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Polizei- oder Kriminalbeamter namens Andreas Weber von der Polizei Sigmaringen ausgab. „Er rief in Betrugsabsicht an“, so eine Mitteilung der Polizei. Seine - falsche - Geschichte: , Im benachbarten Heudorf im Hegau sei eine rumänische Einbrecherbande aktiv, bei den festgenommenen Einbrechern habe man eine Liste mit Namen gefunden, darunter des des Paares.

„Oftmals dient ein erster Anruf nur der Kontaktaufnahme und zur Feststellung, ob sich die Geschädigten als Opfer einer Betrugshandlung eignen“, sagt die Polizei dazu. Das angerufene Paar ließ sich nicht täuschen und verständigten das örtlich zuständige Polizeirevier Tuttlingen über den Betrugsversuch des angeblichen Kriminalbeamten.

„Es ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Opfer anhand von in öffentlichen Verzeichnissen vermerkten Vornamen aussuchen“, so die Polizei. Die Angerufenen haben Vornamen, die darauf hindeuten, dass sie sich bereits im Rentenalter befinden könnten. Zudem sind sie mit Namen, Vornamen und vollständiger Adresse in öffentlichen Telefonverzeichnissen vermerkt und somit für die Täter über das Internet weltweit leicht als vermeintliche Opfer recherchierbar. Ein Rat der Polizei: Durch einen Auftrag beim jeweiligen Telefonanbieter ließe sich dies kurzfristig verändern, womit den Tätern die Möglichkeit zur schnellen, einfachen und effektiven Auswahl der Opfer entzogen wäre.