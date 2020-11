Falsche Polizeibeamte wollen Geld ergaunern: Die echte Polizei warnt

In den vergangenen Tagen ist es vor allem im Landkreis Konstanz, aber auch im Landkreis Tuttlingen, erneut zu mehreren betrügerischen Anrufen durch sogenannte „falsche Polizeibeamte“ gekommen. Am Donnerstag versuchten die unbekannten Täter demnach auch in Emmingen-Liptingen Geld zu ergaunern. Insgesamt wurden der Polizei am Donnerstagabend sieben solcher Anrufe gemeldet, wie die Behörde in einer Pressemitteilung berichtet.

Immer wieder versuchen Betrüger mit dieser Masche die in der Regel älteren Anschlussinhaber zu verunsichern und diese so zur Herausgabe von Geld und Wertgegenständen zu bewegen, schreibt die Polizei. Die Betrüger geben vor, von der Polizei beziehungsweise der Kripo zu sein und dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen sei. Mit dem Vorwand, dass auch deren Hab und Gut gefährdet und dieses nur bei der Polizei sicher aufbewahrt werden könne, wollen die Betrüger eine Übergabe von Bargeld und anderem Vermögen erreichen, teilt die Polizei mit.

Bei den Anrufen am Donnerstagabend blieb es in allen Fällen beim Versuch, denn die betrügerischen Absichten wurden von den Angerufenen durchschaut. Die Polizei weist erneut darauf hin, bei solchen Anrufen entsprechend misstrauisch zu sein, im Zweifelsfall das Gespräch zu beenden und dann sofort selbst die Polizei anzurufen. Es darf in solchen Fällen jedoch nicht die zuvor eventuell im Display des Telefons angezeigte Nummer des vorherigen Anrufers benutzen werden, sondern die tatsächliche Rufnummer der zuständigen Polizeidienststelle oder auch die Notrufnummer 110, betont die Polizei. Auch sollten jüngere Menschen ihre älteren Angehörigen immer wieder auf die Betrugsmasche aufmerksam machen und sie zur Vorsicht anhalten, so die Bitte der Polizei.