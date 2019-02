Führungsteam des Gesangvereins Liptingen bleibt bestehen

Der Gesangverein Liptingen 1845 ist mit den Eröffnungsliedern „Only You“ und „The drunken Sailor“ in die Hauptversammlung im Gasthaus „Sonne“ gestartet.

Nach den üblichen Regularien, wie dem Bericht des Vorsitzenden Martin Lang, zeigten die Berichte der Elternvertreter der beiden Kinderchöre – Singing Birds und Birdies – auch durch ein gutes Miteinander mit der Dirigentin Brigitte Firmbach Erfolge. Nach den Ausführungen von Firmbach hat sich die Arbeit mit den Kindern gelohnt, denn sie wies auf das im November aufgeführte Musical „Im Riff geht’s rund“ hin, bei dem die Kinder einen sehr engagierten Auftritt mit Begeisterung dargeboten hatten.

Einen Wunsch an die Chorsänger hatte die Chorleiterin jedoch, dass die Probenbesuche pünktlicher und regelmäßiger stattfinden sollten. Sie rief die Sänger des Gesangvereins auf, sich dem Repertoire der LipSingers anzuschließen.

Der Vorsitzende Martin Lang wies auf die vereinseigene Homepage hin, die auch als „Schaufenster“ des Vereins angesehen werden könne. Er gab auch die Mitgliederzahlen der Chöre bekannt: Insgesamt hat der Verein 141 Mitglieder, darunter 35 Aktive. Außerdem sind es 56 fördernde Mitglieder, darunter 23 Ehrenmitglieder sowie 50 Kinder.

Unter einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um die notwendige Neufassung der Satzung. Diese sollte, so der Vorsitzende, nicht zu kompliziert abgehalten werden. Da es umfangreiche Änderungen notwendig machte, hatte er die Satzungstexte per Beamer offengelegt.

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen, denn Andrea Renner und Priska Truckenbrod machen als Ausschussmitglieder für drei Jahre weiter. Auch Martin Lang und seine drei Kollegen sind wieder bereit für ein Jahr als Gremium im Vorstand weiterzumachen.

In den abschließenden Worten gab Lang noch die nächsten Termine bekannt: Am 26. Mai wird der Chor beim „Vocalissimo“ in Radolfzell teilnehmen und als LipSingers auftreten. Außerdem stehen der Markttag, ein Familienfest sowie die Planung für das 175-jährige Jubiläum im Jahr 2020 beim Gesangsverein an.