Wie jedes Jahr hat auch diesmal die letzte Probe des Musikvereins Trachtenkapelle Emmingen vor den Sommerferien im Schulhof der Witthohschule stattgefunden. Der Förderverein für Kinder- und Jugendliche in Emmingen-Liptingen nahm dies zum Anlass einen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro für die Jugendausbildung an den Musikverein Trachtenkapelle Emmingen zu überreichen.

Übergeben wurde der Scheck von der ersten Vorsitzenden des Fördervereins, Petra Zimmermann, an Joachim Leiber, den ersten Vorsitzenden des Musikvereins Trachtenkapelle Emmingen.

Die Spendengelder werden durch die Erlöse der jährlich mehrmals stattfindenden Basare rund ums Kind wie auch durch den Herbst-Tischbasar erzielt. Ortsansässigen Vereine und Institutionen wie auch Schulen und Kindergärten, die sich zum Wohle der Kinder und Jugendlichen in Emmingen-Liptingen verdient machen, können Fördergelder in der alle zwei Jahre stattfindenen Mitgliederversammlung beantragen. Die jüngste Versammlung fand im Juni diesen Jahres statt.

Am Samstag, 19. Oktober, findet in der Witthohhalle ein Mädelsflohmarkt und ein Second-Hand-Basar für Tupperware statt.