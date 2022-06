Eugen Teufel seit 60 Jahren Mitglied

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der 62. Mitgliederhauptversammlung am 17. Juni konnte Eugen Teufel für 60 Jahre Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrennadel geehrt werden. Der Vorsitzende der Eigenheimer und Gartenfreunde ging in seiner Laudatio darauf ein, dass er beim Eintritt von Eugen Teufel er selbst gerade in den Kindergarten kam. Diese langjährige Treue verdient besondere Anerkennung.

Da 2020 und 2021 die Mitgliederversammlung coronabedingt ausfallen musste, standen neben den vielen Mitgliedschaftsehrungen von 25-, 40-, 50- und der 60-jährigen Mitgliedschaft auch die Wahlen des nahezu gesamten Vorstands an. Die bisherigen Vorstandsmitglieder stellten sich wieder zur Wahl. Ein Vorstandsmitglied kandidierte nicht mehr. Für sein langjähriges Engagement dankte der Vorsitzende mit einem kleinen Präsent. Ein neues Vorstandsmitglied bewarb sich als Beisitzer. Alle Mitglieder des Vorstandes wurden einstimmig für weitere drei Jahre gewählt. Der Verein hat aktuell 162 Mitglieder und musste einen Schwund von neun Mitgliedern hinnehmen. Durch die zwei Coronajahre war es äußerst schwierig, den Mitgliederschwund wenigstens aufzufangen. Trotz der beiden schwierigen Jahre gelang es dem Verein, ein kleines Plus zu erwirtschaften.

Der Vorsitzende gab einen Ausblick auf das laufende Vereinsjahr. Als Veranstaltungen sind ein Sommerschnittkurs für Obstbäume, eine Informationsfahrt ins Besucherbergwerk Teufelsgrund Münstertal, die Teilnahme am Kinderferienprogramm geplant. Das traditionelle Mostfest am 3. Oktober soll wieder aufleben. Nach den Grußworten des Bürgermeisterstellvertreters und des Vorsitzenden des Bezirks Wohneigentum Baden-Württemberg wurde die Versammlung durch den alten und neuen Vereinsvorsitzenden Jürgen Redemann beendet, nachdem keine weiteren Wortmeldungen eingingen.