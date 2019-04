Schrauben werden in die Wand gedreht, Befestigungsschienen zugesägt: Im Funkraum im Feuerwehrmagazin in Emmingen wird die Technik eingebaut. Mit der Modernisierung auf die digitale Funktechnik ist die Wehr im Landkreis einer der Vorreiter. Außerdem steht der dritte Bauabschnitt bevor.

„Es wird alles für die Digitalfunktechnik vorbereitet“, schildert Emmingens Abteilungskommandant Patrick Fix. Das heißt, sobald die Leitstelle in Tuttlingen vom analogen auf den Digitalfunk umstellt, „können wir direkt umsteigen“.

Im Funkraum, der mittlerweile angestrichen, mit Glasscheiben versehen und samt Regal und Schreibtisch eingerichtet ist, sind Lucas Martin und Sebastian Litterst dabei, die neue Funktechnik zu installieren. Neben zwei digitalen Anschlüssen bekommt der Raum auch einen analogen – „für die Übergangszeit“. Martin dreht eine letzte Schraube in die Wand. Im Unterschied zur analogen Technik sei die Digitaltechnik abhörsicher und verschlüsselt, erläutert Martin, Geschäftsführer Informations- und Kommunikationstechnik Rottweil. Und sie habe deutlich mehr Kapazitäten, ergänzt er.

System ist „komplett ausgereift“

Die Polizei arbeite bereits seit mehr als vier Jahren mit der digitalen Funktechnik, weiß der Fachmann. Das System sei komplett ausgereift. „In der Regel läuft die Technik sehr zuverlässig“, sagt Martin. Mittlerweile haben er und sein Kompagnon hunderte Fahrzeuge aufgerüstet sowie Funkzentralen und Gerätehäuser mit der digitalen Funktechnik ausgestattet, berichtet er.

„Emmingen-Liptingen ist eine der ersten Feuerwehren im Landkreis, die auf die digitale Funktechnik umstellen“, weiß Martin. Bei der Ertüchtigung der Fahrzeuge gebe es zwei Varianten. „Zum einen gibt es die sanfte Migration. Das heißt, dass die analoge Technik bestehen bleibt“, so Martin. Neben einer neuen Antenne wird auch eine Stromversorgung für das Funkgerät am Fahrzeug angebracht. Variante zwei sieht vor, das analoge Teil auszubauen und das Fahrzeug nur mit der digitalen Technik auszustatten – Diese Möglichkeit wird harte oder kalte Migration genannt. Wie die Fahrzeuge umgestellt werden, das entscheidet die Feuerwehr. „Ich gehe davon aus, dass wir das als Kombi-Lösung machen werden“, spricht Fix für die Feuerwehr Emmingen-Liptingen.

Hochwasser 2014 war der Anreiz

„Das Hochwasser im Jahr 2014 war damals der Anreiz zu sagen, dass wir die Funktechnik erneuern müssen“, erinnert sich Abteilungskommandant Fix. „Es ist toll, dass die Gemeinde investiert“, freut sich Fix und nennt als Kostenpunkt allein für die Digitaltechnik knapp 40 000 Euro.

„Mit dem dritten und letzten Bauabschnitt geht es dann am Dienstag los“, sagt Fix. „Es wird die komplette Fahrzeughalle gemacht.“ Neben einem neuen Boden – dieser wird gefliest – wird im Feuerwehrmagazin auch eine neue Abgasanlage eingebaut. Außerdem bekommt das Gebäude sowohl innen als auch außen einen neuen Anstrich und eine neue Beleuchtung, zählt Fix auf.

„Die Ladeerhaltung kommt zukünftig von der Decke“, erklärt Fix und deutet auf die Station, die die Fahrzeuge derzeit mit Strom und Pressluft versorgt. Noch sind zwei Geräte am Boden montiert. Diese werden im Zuge des dritten Bauabschnitts abgebaut.

„Die Spinde kommen dann in den Seminarraum“, erläutert Fix. Mit einem Gabelstapler liefert ein Mann einen Stapel Holzfaserplatten in die Fahrzeughalle. „Damit wird der neue Boden des Seminarraums dann abgedeckt, dass dieser nicht beschädigt wird“, erklärt der Abteilungskommandant.

„Nachts kommen die Fahrzeuge dann trotzdem wieder in die Halle“, erläutert Fix den Ablauf. Es sei so organisiert, dass die Löschfahrzeuge morgens wieder raus gestellt würden, schildert er weiter. Er läuft in Richtung Bauhof. „Hier sind die neuen Antennen“, sagt er und deutet auf die drei neuen Empfänger. „Die Sendeeinheit steht oben auf dem Witthoh.“

Fix blickt in die nahe Zukunft: „Man freut sich darauf, dann ein modernisiertes Feuerwehrhaus zu haben, in dem alles auf dem neuesten Stand der Technik ist und man sauber arbeiten kann.“ Er schätzt, dass der dritte Bauabschnitt bis August abgeschlossen sein wird.