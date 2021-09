Erwin Schiele hat bereits 125 Mal Blut gespendet

In Emmingen-Liptingen und Fridingen haben die jeweiligen Bürgermeister mehrfache Blutspender geehrt.

Im Sitzungssaal des Rathauses in Emmingen begrüßte Bürgermeister Joachim Löffler zehn Mehrfachblutspender, außerdem Vertreter der DRK Bereitschaft Emmingen und Liptingen. Löffler betonte, wie wichtig es sei, Mehrfachspender öffentlich zu ehren, da es heutzutage selbstverständlich sei, dass bei medizinischen Eingriffen ausreichend Blut zur Verfügung stehen würde. Insgesamt haben die Geehrten zusammen schon 305 Mal Blut gespendet. Löffler sagte zudem, er sei stolz, dass es in Emmingen-Liptingen auch zu Corona-Zeiten jährlich vier Blutspendetermine gebe. Man könne Emmingen-Liptingen schon als Blutspendehochburg bezeichnen, so Löffler.

Auch Erich Riegger, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Emmingen-Liptingen, hob in seiner Rede das Engagement der Blutspender hervor und bedankte sich auch im Namen des DRK für diese selbstlosen Einsätze. Der nächste Blutspendetermin ist am 30. September in Emmingen, kündigte Riegger an.

Für zehnmaliges Blutspende wurden geehrt: Sabrina Kotulla, Jan Rentschler und Christina-Rahel Specker. Bereits 25 Mal waren Jens Heineking, Benedikt Knopf, Gabriele Sander, Marcel Ziegler und Gustav Ziegler beim Blut spenden. Frank Rentschler und Bernd Truckenbrod waren sogar schon bei 75 Blutspendeterminen.

Auch in Fridingen ehrte Bürgermeister Stefan Waizenegger regelmäßige Blutspenderinnen und Blutspender, die zusammen bereits 185 Liter Blut gespendet haben. Sieben von ihnen spendeten bislang zehn Mal Blut und zwei 25 Mal. Bei Tanja Braunbart waren es 50 Spenden, bei Ingrid Preilipper 75 und bei Erwin Schiele sogar 125 Spenden.

Bürgermeister Waizenegger dankte namens der Gemeinschaft allen für ihr geleistetes Engagement. Diese Auszeichnung werde für vorbildliches und mitmenschliches Verhalten verliehen. Denn mit ihrem Einsatz trügen die Spenderinnen und Spender ganz wesentlich dazu bei, dass in vielfacher Weise menschliches Leben gerettet werden könne. Blutspender seien somit Lebensretter, die das Wertvollste geben, was ein Mensch geben könne: sein eigenes Blut. Mit der Bereitschaft zur Blutspende übernehmen diese Menschen gesellschaftliche Verantwortung. Eine Verantwortung, die immer noch wichtiger werde, da Blut eine begehrte Mangelware darstelle. Sein Bedarf steige stetig an. Und trotz allen technischen und wissenschaftlichen Fortschritts sei das „Blut“ eben nur begrenzt haltbar. Zwar lasse sich mittlerweile vieles chemisch und synthetisch herstellen, nur eben Blut nicht. Alle Versuche, diese vielfältige und lebenswichtige Körperflüssigkeit zu produzieren seien bisher wissenschaftlich misslungen. Es gebe bislang keinen künstlichen Ersatzstoff.

In seine Dankesworte schloss Waizenegger ausdrücklich die DRK-Ortsgruppe unter Leitung von Moritz Hipp mit ein und lobte diese für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Ohne dieses Engagement, wie auch die zahlreichen Helferinnen und Helfer vor Ort, wären die Blutspenden in Fridingen keinesfalls durchführbar.