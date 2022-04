Erstkommunion in Liptingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neun Kinder aus Liptingen (Paul Bambusch, Ben Braun, Linus Beck, Emma Ensminger, Finja Endres, Alisa und Melia Grömminger, Elias Grömminger und Philipp Honeker,) feierten in der Pfarrkirche St. Michael in Liptingen ihre erste heilige Kommunion. Die Kinder wurden durch den Musikverein Liptingen vom Pfarrhaus abgeholt und mit Musik zur Kirche begleitet, wo die Kinder in einem feierlichen Gottesdienst durch Pfarrer Ewald Billharz ihre erste Kommunion erhielten. Der Musikverein Liptingen und „Singing Youth“ mit Orgel begleiteten den Gottesdienst.