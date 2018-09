Der Gemeinderat Emmingen-Liptingen hat der Entwurfsplanung der neuen Arztpraxis in Liptingen am Montagabend zugestimmt. Neben modernen Räumen für bis zu drei Ärzte beherbergt das zweistöckige Gebäude im Obergeschoss eine Senioren-WG. Ende September soll ein Zuschussantrag gestellt werden, die Bauarbeiten könnten im Frühjahr 2019 beginnen.

Knapp 40 Besucher waren in das Foyer der Schlossbühlhalle in Liptingen gekommen, um dort der Diskussion des Gremiums beizuwohnen. Zu ihnen zählte auch Dr. Jürgen Kaufmann, der in dem neuen Gebäude praktizieren wird und in die Planung eingebunden worden ist.

Der Gemeinderat hatte der Tuttlinger HIS-Gruppe Ende Juli den Startschuss für die Planungen gegeben. „Es war ein ambitionierter Plan“, sagte Emmingen-Liptingens Bürgermeister Joachim Löffler. Denn bis zum Ende des Monats soll der Zuschussantrag im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) beim Landratsamt eingereicht werden.

Platz für weitere Ärzte

Das Gebäude sei so konzipiert, dass auch ein zweiter oder dritter Arzt in den Räumen Platz finden kann, sagte Löffler. Baurechtlich sei das Grundstück nicht genau definiert gewesen, deshalb habe es bei der Konzeption stetige Abstimmungen mit dem Landratsamt gebraucht. Kritische Punkte habe Markus Breinlinger von der HIS-Gruppe in mehreren Gesprächen mit der Behörde bereits geklärt. Löffler: „Jetzt liegt ein planungsreifer Entwurf vor, ohne dass sich die Gemeinde selbst Befreiungen geben muss“.

Breinlinger erklärte, von den beiden möglichen Standorten habe sich die Mättlestraße in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit als geeigneter erwiesen. Da das neue Gebäude auf dem Grundstück neben der bestehenden Praxis entstehe, sei auch der Umzugsweg kürzer. Dennoch betonte er, dass auch der Standort an der Kirche denkbar gewesen wäre. Gemeinderätin Gabriele Rettkowski (Unabhängige Wählergemeinschaft, UWG) sprach sich für den Standort an der Kirche aus, der nun nicht brach liegen dürfe. Es solle auch eine Lösung für diesen Standort geben. Auch Harald Heller (UWG) erklärte, „es hätte den Bereich der Kirche sehr aufgewertet“.

Gebäude in L-Form

Das Gebäude ist in einer L-Form geplant. Die Behandlungszimmer sind von der Straßenseite abgekehrt. Durch die Form des Gebäudes entsteht zudem ein Vorplatz. Dieser solle auch als Begegnungsplatz für die angedachte Senioren-WG genutzt werden, so Breinlinger. „Wichtig war uns, dass es einladend wirkt“, meinte er. Auf 200 Quadratmetern entstehen die Räume der Praxis, der Eingang zur Senioren-WG ist separat. Es soll drei Hauptbehandlungszimmer für potentiell drei Ärzte geben. Das Gebäude sei individuell auf Kaufmann ausgerichtet. Die Senioren-WG verfügt über acht Zimmer. Es entstehe ein Aufenthaltsraum mit Küche und eine Südterrasse. Zudem gebe es schon vier Pflegedienste, die sich für die WG beworben hätten, so Breinlinger.

Das zweistöckige Gebäude sei nun „so niedrig, wie wir irgendwie planen konnten“, so Breinlinger. Es sei mit unter zehn Metern Höhe niedriger als andere zweistöckige Gebäude und wirke so möglichst klein.

Gemeinderat Otto Schoch (Unabhängige Bürgerliste) erklärte: „Natürlich hat jeder Gemeinderat weitere Wünsche. Ich weiß aber auch, dass wir finanziell hinkommen müssen. Mit diesem Kompromiss bin ich soweit glücklich.“ Angelika Störk (Frauen initiativ) lobte, dass die Planung innerhalb eines Monats geklappt habe: „So weit waren wir noch nie.“ Gemeinderat Richard Gnirß (UWG) sah die Planung ebenfalls positiv, erklärte aber: „Ich bin dabei, wenn die 800 000 Euro eingehalten werden.“ Er wolle die Praxis nicht zu jedem Preis kaufen. Dieser Meinung war auch Gabriele Rettkowski. „Sehr beruhigend“ fand sie zudem, dass es für den Betrieb der WG schon Bewerber gebe. Die Gemeinde kauft die Arztpraxis für 800 000 Euro. Die Kosten werden in den Haushalten der Jahre 2019 und 2020 finanziert. Wenn alles nach Plan laufe, könne der Bau im kommenden Frühjahr beginnen, sagte Löffler. Die Bauzeit soll rund eineinhalb Jahre betragen.