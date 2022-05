Emminger und Liptinger feiern Maiandacht auf Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Wetter ging es zu einer besonderen Maiandacht mit 90 Teilnehmer aus Emmingen (40), Liptingen und Heudorf (50) auf den Bodensee, die Pfarrer Ewald Billharz zelebrierte.

Bei herrlichem Sonnenschein ging es nach Gaienhofen, wo die Reisegesellschaften die „MS Seestern“ bestiegen und auf den beiden Schiffsdecks ihre Plätze einnahmen. Nach einer Begrüßung durch den Vorsitzenden des Seniorentreffs Liptingen-Heudorf, Kurt Breinlinger, und dem Kapitän Harald Lang auf der MS Seestern ging es hinaus auf den Bodensee, wo Pfarrer Ewald Billharz eine sehr einfühlsame Maiandacht zelebrierte.

Mit Marienlieder und einer Mariengeschichte kreiste das Schiff und danach ging die Fahrt flott über den See, um die Insel Reichenau herum, an der Mettnau vorbei. Hier erklärte Harald Lang den Teilnehmern die einzelnen Orte entlang der Route und nach zwei Stunden hatte man den Steg in Gaienhofen wieder erreicht. Von hier ging es nach Horn ins Gasthaus Hirschen, wo alle Teilnehmer gut und zügig mit Essen und Trinken versorgt wurden. In gemütlicher Runde hatten die Teilnehmer noch viel zu erzählen, bis dann wieder die Heimfahrt angetreten wurde.