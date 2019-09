In Emmingen ist am Sonntag ein ganz besonderes Fest gefeiert worden: Es war zum „Frühschoppen unterm Schelmenbaum“ – der sich bis in den Abend hinein ausdehnte – eingeladen worden. Die Zutaten indes waren sehr bunt gemischt.

Es war quasi „Ratatouille à la Emmingen“ mit einer Symbiose aus Kunst und volkstümlicher Unterhaltung – gemixt vom Emminger Kegelclub Hooh Ruck. Der Kunstgenuss unter der Plastik von Peter Lenk war immer präsent. Und anders als im Alltag, wenn kunstbeflissene Durchreisende unter dem Schelmenbaum auf dem Bänkle ihr Vesper auspacken, am Sonntag war bewirtet: Sogar mit original Schelmenbaum-Crepes und fränkischen Rostbratwürsten. Und zu den Zutaten gehörten dann auch Bier und Blasmusik mit der „Blech7Musik“ sowie blitzblank poliertes Blech von Oldtimern. Und etwas passte auch perfekt: es waren eine Menge Gäste da.

Darunter war auch der Künstler Peter Lenk. Das war für ihn auch bei der siebten Auflage des Festes selbstverständlich. Das sei er „natürlich dem Helmut auch schuldig“, legte sich der eher kamerascheue Künstler mit Blick auf den Sponsor des Schelmenbaum, Helmut Weber, fest. Und: Es sei wichtig, dass Kunst „im öffentlichen Raum steht“. Dort sei sie wichtiger als im Museum. Und als „einmalig“ befand er diesen Frühschoppen, an dem seine Kunst alljährlich „so viele Leute zusammenbringt“.

Und der Schultes? Als Figur auf dem Kunstwerk wird Joachim Löffler ja von Büttel und Narr gepiesackt. Beim Fest war er frohgelaunt quasi omnipräsent und „an aller Munde“: Die Trinkgläser waren in diesem Jahr mit seinem Konterfei versehen – dem der Schelmenbaum-Figur. „Voll gelungen, gut angenommen“, war das Fazit von Helmut Weber und „super und als echte Bereicherung“ empfand der Schultes das Fest. Zufrieden war auch Organisator Klaus-Dieter Hein: Es sei „älles für en gute Zweck“ betonte er beim Dank an sein engagiertes Helferteam.