Emminger Seniorinnen und Senioren am Titisee

Bei herrlichem Wetter erlebten die Emminger Seniorinnen und Senioren einen erholsamen Tag am Titisee und der wunderbaren Umgebung.

Nach einer geruhsamen Fahrt im vollbesetzten Bus, bestiegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Titisee das „Zäpfle-Bähnle“. Der Weg führte zunächst Richtung Neustadt. Mit der Einfahrt zum Jostal begann die Steigung. Schmale Sträßchen durch eine idyllische Landschaft. Vorbei an alten Schwarzwaldhöfen wurde die Fürsatzhöhe auf annähernd 1100 m erreicht. Die weitere Fahrt bis zum Heiligenbrunnen erlaubte den Blick auf eine Mühle. Die Sägemühle der TV-Familie Faller.

Am Heiligenbrunnen erwartete die Mitreisenden der Bus, der alle wieder nach Titisee brachte, wo im Kurhaus-Restaurant das Mittagessen bestellt war. In gemütlicher Runde wurden die Speisen genossen und die Mittagspause auch zu einem Gang durch die Fußgängerzone in Titisee genutzt.

Angekommen am See, wurde alsbald das Schiff bestiegen. Die Freude auf eine Schifffahrt war groß. Auf der Rundfahrt erfuhren alle viele Daten über den See, seine Größe, seine Entstehung (aus dem Gletscher des Feld Sees) aber auch, dass die Herkunft des Namens bis heute nicht bekannt ist.

Wieder festen Boden unter den Füßen war Freizeit angesagt. Dies wurde zum Bummeln oder auch zum Genuss einer Tasse Kaffee mit Schwarzwälder Kirschtorte oder anderen Leckereien genutzt. So gestärkt trat man zufrieden und gut gelaunt die Heimreise an. Angekommen in Emmingen ging es mit dem Dank an die Organisatoren und den sehr freundlichen und guten Busfahrer frohgemut nach Hause.