Zwei Tage haben die Emminger beim 26. Dorffest gefeiert. Am Samstagabend war Fassanstich mit Bürgermeister Joachim Löffler, Uli Schray von der Hirschbrauerei und dem Hauptverantwortlichen für die Organisation, Richard Gnirss. Der Sonntag wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet und war einer der Eckpunkte beim Dorffest.

Bereits am Samstag waren die Zöglinge und die Jugendkapelle sowie die Flötengruppe ab mittags voll in Aktion, um am Nachmittag von den Tanzgruppen abgelöst zu werden. Die „Fidelen Hattinger“ umrahmten den traditionellen Fassanstich mit Bürgermeister Joachim Löffler, Richard Gnirss und Uli Schray von der Hirschbrauerei. Den Abschluss des Samstags machte die Band Hearts on Fire aus Emmingen.

Der Sonntag begann mit dem ökumenischen Gottesdienst, der von der evangelischen Pfarrerin Birte Janzarik und dem katholischen Pfarrer Ewald Billharz zelebriert wurde. Der Kunsthandwerkermarkt in der Witthohhalle war wieder sehr anschaulich und zeigte die Handwerkskünste auch Einheimischer. Der Musikverein Raithaslach-Münchhöf spielte unter der Stabführung von Heiko Jahnke Volksmusik. Der Flohmarkt war voll in den Händen der Profis, so dass man die Kinder kaum wahrnahm. Bei Kaffee und Kuchen im Foyer der Witthohhalle war stets großer Andrang. Die Kinderanimation wie auch die Hüpfburg waren interessante Ziele für die Kleinsten. Auch die Zaubershow von Magic Mike mit seinen Luftballonkünsten war ein Anziehungspunkt für die Kids.

Die Vereine aus Emmingen hatten wieder ein umfangreiches Angebot an Getränken und Speisen vorbereitet, so dass keiner hungrig blieb. Der krönende Abschluss des Dorffestes war der Auftritt der Musikkapelle Neuhausen ob Eck, die mit Oliver Schulz einen starken Applaus erhielt.