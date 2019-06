Emmingen-Liptingen soll schöner und insektenfreundlicher werden

Obwohl wir mitten im Grünen leben, wird es für zahlreiche Insekten zunehmend schwer, Nahrung und Nistplätze zu finden. Emmingen-Liptingen hat sich zum Ziel gesetzt, die Gemeinde zu verschönern und gleichzeitig dem Insektensterben entgegenzuwirken. Dieses Zukunftsthema wurde vom Gemeinderat bereits festgelegt und soll aufgrund der Bürgerwünsche als gemeinsames Projekt für beide Gemeinden erarbeitet werden.

Auf Anregung von Gabi Rettkowski erhält die Gemeinde in Ermangelung eines eigenen Stadtgärtners Unterstützung durch Landschaftsgärtnerin Christiane Denzel, um dieses Ziel fachgerecht umzusetzen. Vorbildfunktion hat für die Emminger Naturschützer die Landeshauptstadt der Biodiversität, Bad Saulgau. Da solch einschneidende Veränderungen im Stadtbild nur mit der Akzeptanz der Bevölkerung möglich sind, wurde der Leiter der Stadtgärtnerei Bad Saulgau, Jens Wehner, für einen Vortrag zum Thema eingeladen. Begrüßt durch Bürgermeister Joachim Löffler, stellte er in seinem gut einstündigen Vortrag ausführlich die Maßnahmen und Erfolge der vergangenen 30 Jahre in Bad Saulgau vor.

Als dieser seinerzeit die Leitung der Stadtgärtnerei übernommen hatte, wurden die städtischen Rasenflächen mit Unmengen an Dünger herkömmlich bewirtschaftet. Dies hatte zur Folge, dass 20 bis 25 Mal pro Jahr die Rasenmäher ausrücken mussten. Unterstützt durch den Umweltbeauftragten und die Bürgermeisterin wurden diese Flächen sukzessive auf ökologisch orientierte Bepflanzung umgestellt. Heute prägen das Erscheinungsbild von Bad Saulgau insektenfreundliche Blumenwiesen, Staudenflächen und Feldgehölze. Im Stadtgebiet verteilt laden „essbare Blumenkübel“ zum Probieren der vielfältigen Kräuter ein.

Wildapfelbäume säumen die Straßenzüge und bieten den zahlreichen Wildbienen und Schmetterlingen Nahrung. Durch Maßnahmen wie Insekten- und Schmetterlingsgärten an Schulen, Naturlehrpfade oder Volkshochschulkurse wird in Bad Saulgau das „Ökologische Wir-Gefühl“ gefördert. Jüngstes Projekt ist der Natur Themen Park, der dazu einlädt, Naturlehrpfade, Gewässerrenaturierungs-Maßnahmen, Biotopanlagen und naturnah angelegte Wanderwege kennenzulernen und zu erforschen. Erste Veränderungen nach diesem Modell wurden in Emmingen-Liptingen schon umgesetzt. So sind die Blumenkästen an öffentlichen Gebäuden mit heimischen Blumen bepflanzt, die Kästen an den Brücken wurden bestückt mit Kräutern. Stück für Stück sollen die Grünflächen in Gemeindeeigentum zu blühenden Wiesen werden, und zur Förderung der Artenvielfalt nur zweimal jährlich abgemäht werden.

„Wir müssen uns von dem Gedanken „Landwirtschaft oder Naturschutz“ verabschieden. Es muss Hand in Hand gehen. Es braucht beides.“ Mit diesen Eingangsworten informierte Christiane Denzel im zweiten Teil des Abends über einfach umzusetzende Möglichkeiten für die Gemeinde, aber auch für jeden Garten- oder „Blumenkübelbesitzer“. Nicht erstrebenswert sind in diesem Zusammenhang chinesische oder kalifornische Verhältnisse. In China befruchten Arbeiter mit zuvor gewonnenen Pollen die Pflanzen manuell. Für 200 Bäume brauchen zehn Arbeiter 200 Stunden. Für die gleiche Anzahl an Bäumen braucht ein Bienenvolk nur wenige Stunden. In Kalifornien werden Bienenvölker in Lastern zu Obst- und Gemüseplantagen gefahren. Es gibt keine wilden Völker mehr, da jeder Streifen Land landwirtschaftlich bewirtschaftet wird, und somit die Lebensgrundlage der Wildbienen fehlt. Bei uns ist es noch nicht zu spät, und durch ökologisches Verhalten können wir den Insektenpopulationen helfen, sich zu erholen.

Der wirtschaftliche Faktor sei nicht zu unterschätzen, so Wehner. In Bad Saulgau habe sich die durch die Stadtgärtnerei zu bewirtschaftende Fläche in den letzten 25 Jahren verdoppelt – bei gleich bleibendem Personalbestand. Die naturnahen Pflanzungen seien deutlich weniger arbeitsintensiv. Reißenden Absatz fanden zum Ende der Vorträge Christiane Denzels „Tipps für einen tierfreundlichen Garten“, die in gedruckter Form zur Verfügung standen. Denn, so Denzel: „Jede heimische Pflanze bringt eine Vielzahl an Insekten mit.“ In diesem Sinne schloss sie: „Jeder mit einem Garten oder Balkon hat Verantwortung und kann etwas daraus machen, viel Spaß beim „Tiere pflanzen“.“

Tipps für einen insektenfreundlichen Garten

Auch Kleingärten und Balkone können einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt leisten. Der tierfreundliche Garten ist bunt, vielfältig und wenigstens stellenweise wild. Im folgenden einige Tipps:

- Bunte Hecken, die blühen und Früchte tragen.

- Beete mit heimischen Stauden, wie Aster, Gefleckte Taubnessel, Bergminze, Wiesen-Knautie.

- Keine Forsythien, Hortensien, Rhododendren, Funkien, Tagetes oder Geranien pflanzen. Sie locken Insekten mit ihrer Farbe an, bieten jedoch keine Nahrung. Die Insekten vergeuden an diesen Sträuchern ihre Energie mit ergebnisloser Nahrungssuche.

- Bäume und Sträucher mit ungefüllten Blüten bevorzugen. Bei gefüllten Blüten riechen die Bienen zwar den Nektar, finden aber den Weg dorthin nicht.

- Feuchtbiotop als Miniteich mit Ausstiegsmöglichkeit anlegen.

- Als Unterschlupf für Igel und Insekten eignen sich Reisighaufen unter Hecken, Trockenmauern oder Kiesflächen.

- Staudenbeete anlegen, auf denen immer etwas blüht. Die Stängel über den Winter stehen lassen, sie bieten Unterschlupf für Insekten.

- Blumenwiesen mit heimischen, mehrjährigen Blumen. Nicht zu verwechseln mit sogenannten „Blumenmischungen“.

- Kräuterbeete mit Salbei, Lavendel und Co.

- Eine Ecke im Garten für Brennnesseln reservieren – es ernähren sich 28 Arten Schmetterlingsraupen davon.

- Totholz teilweise stehen lassen, es ist ein wichtiger Lebensraum.

- Nistkästen sind wichtig, da natürliche Möglichkeiten für den Vogelnestbau selten geworden sind.

- Selbstgebaute Nisthilfen für Wildbienen an einem sonnigen, wind- und regengeschützten Platz.

- Nistmöglichkeiten nahe den Nahrungsquellen sind enorm wichtig, da Wildbienen nur einen Flugradius von 200 bis 300 Metern haben.

- Regentonnen abdecken, damit keine Tiere darin ertrinken.

- Lichtschächte sichern. Molche, Kröten oder Igel sterben darin oft elendiglich.

- Auch auf „bienenfreundliche“ Insektizide sollte unbedingt verzichtet werden. „Bienenfreundlich“ bedeutet lediglich, dass bei einem Test mit 100 Bienen nach 24 Stunden mindestens 51 Bienen zumindest noch am Leben sind. Gleichgültig, ob diese 51 lebendigen Bienen ihren Stock wiederfinden, oder noch fortpflanzungsfähig sind.