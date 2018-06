Emmingen-Liptingen beantragt erneut Tempolimit an Schule

Abgesegnet hat der Gemeinderat Emmingen-Liptingen in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung die Empfehlung des Technischen Ausschusses die Verkehrssituation an der Grundschule in Liptingen noch einmal von der Verkehrsbehörde überprüfen zu lassen. In der Diskussion wurde betont, dass der Straßenabschnitt nicht nur für Schüler eine Gefährdung sei, sondern auch für ältere Menschen, wenn die Nachbarschaftshilfe im alten Kindergarten einziehe und Besucher die Straße überqueren müssten.

Auf Anregung von Angelika Störk (Frauen Initiativ) hatte die Gemeinde schon einmal eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde in diesem Bereich beantragt. Das war abgelehnt worden. Nun will die Gemeinde die Verkehrsbehörde bitten, ihre bisherige Haltung zu überprüfen. Sollte die gewünschte Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung weiterhin abgelehnt werden, soll direkt beim Regierungspräsidium Freiburg ein entsprechender Antrag gestellt werden.

Zudem erfuhren die Räte, dass die Gesamtkosten für den Neubau der Witthohhalle nach derzeitigem Stand 7,06 bis 7,27 Millionen betragen werden. Bewilligt hat das Gremium die Herstellung der Freianlagen am Neubau für 678859,30Euro. Vergeben wurden die Arbeiten an die Firma Schöppler aus Meßkirch. Ein Baubeginn ab Mitte Mai/Ende Juni ist nach Auskunft der Baufirma gewährleistet. Wie Bürgermeister Joachim Löffler sagte, könnte sich die Fertigstellung der Halle, die bis zur Fasnacht 2015 vorgesehen war, dennoch auf Mai 2015 verschieben, wenn die Stellungnahme des Regierungspräsidiums und des Landkreises wegen des Lärmschutzgutachtens nicht rechtzeitig vorlägen.

Kein genauer Bauzeitplan für Witthohhalle möglich

Gemeinderat Otto Schoch (Offenes Bürgerforum) verlangte in diesem Zusammenhang einen genauen Bauzeitplan. Diesen könne man aber nicht geben, da die Bauarbeiten auch wetterabhängig seien, hieß es aus der Verwaltung. Zufrieden waren die Mitglieder des Rats, dass die Kosten für die Außenanlagen, die nach Berechnung des Büros Breinlinger bei 774 322,34 Euro lagen, nach einer Neuberechnung des Büros Dietrich deutlich günstiger ausgefallen seien und jetzt bei rund 679 000 Euro lägen.

Bürgermeister Joachim Löffler beklagte in der Sitzung noch den wiederholten Vandalismus von Unbekannten am Grillplatz im Harzofen. Sitzbänke seien zerstört und die Grillstelle stark in Mitleidenschaft gezogen worden. (pad)