Das Emminger Jubiläumsjahr rückt näher – nun ist der Kalender zum 1200-jährigen Bestehen da. Wie Bürgermeister Joachim Löffler (links) mitteilt, ist der Jubiläumskalender in den Rathäusen in Emmingen und Liptingen erhältlich. Darin sind Themen wie Vereine, Feste, Kultur, Landwirtschaft und Industrie dargestellt, zählt er auf. Ein Exemplar kostet zehn Euro. Uli Maier (Mitte) hat mit seiner Agentur grafikm in Emmingen für die Gestaltung und das Design gesorgt, Bernd Richter leitet das Team für die Kalender und Fotoausstellung – die im nächsten Jahr präsentiert wird – schildert Löffler.