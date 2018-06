Große Anerkennung haben sich alle Mitwirkenden des Kirchenkonzerts in der Liptinger Pfarrkirche St. Michael verdient. Neben den Mitgliedern des Kirchenchors unter Leitung von Ilona Braun, die dieses Konzert nicht hätten allein gestalten können, wirkten auch Sänger des Gesangvereins und der Musikverein unter Leitung von Thomas Bauer mit. Karin Gnirß begleitete die Sänger an der Orgel und am E-Piano, Pfarrer Ewald Billharz mit einer Meditation. Als die Kirchenglocken das Konzertende einläuteten brandete stürmischer Beifall auf.

Die Musiker unter Thomas Bauer und vor allem auch Ilona Braun hätten das Optimalste aus dem Kirchenchor herausgeholt, hatte Pfarrer Ewald Billharz bereits eingangs klärt. Anschließend zeigten die Mitwirkenden bei dem Konzert „Missa Brevis“ für Chor und Orchester die ganze Bandbreite ihres musikalischen Könnens. Mucksmäuschenstill waren die vielen Besucher in der vollbesetzten Pfarrkirche, als Musikverein und Kirchenchor nacheinander und auch miteinander mit ihren musikalischen und gesanglichen Darbietungen glänzten, wobei sie abwechselnd von Thomas Bauer und Ilona Braun dirigiert wurden.

Den Auftakt des Konzerts bildete die Eröffnungsfanfare „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauß. „Laudate Dominum“ war das erste Lied des Kirchenchors. Danach bekamen die Zuhörer unter anderem Stücke von Bach, Snyder, Korb und Jacob de Haaren zur Gehör. Dass sich bei der Spanne der musikalischen Vorträge kein Bruch auftat, lag an der guten Gesamtstimmung der Konzertierenden. Selbst das um ein kriegerisches Schlagzeug erweiterte „Highland Cathedral“ passte dank der Bearbeitung als Loblied von Michael Korb und Uli Roever in den Rahmen.

Sängern und Musiker brachten mit ihren melodiösen, getragenen Werken großer Meister sowie ruhigen und kraftvollen Kompositionen in dem einstündigen Programm die Akustik in der Kirche so recht zur Geltung. Mit Eleganz und Bravour meisterten sie die herausfordernden Stücke in einzigartiger Klangschönheit. Gemeinsam formten sie einen eindrucksvollen Klangkörper, dem die Gäste mit Genuss zuhörten.

Manfred Schlosser vom Kirchenchor sprach allen Mitwirkenden im Anschluss seinen Dank aus. Blumengebinde wurden für ihre tollen Leistungen an Ilona Braun, Thomas Bauer und Karin Gnirß überreicht. Als stimmgewaltig und klangschön bezeichneten die Besucher beim Verlassen der Kirche das Konzert.