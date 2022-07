Einbrecher scheitert an der Tür

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag versucht, in zwei Firmen in der Rudolf-Diesel-Straße einzubrechen. Der Unbekannte wollte an einem Gebäude die Seitentür und an einem die Haupteingangstür aufhebeln, was jedoch beides mal misslang. Die Höhe des an den Türen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/ 9410 zu melden.