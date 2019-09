Ein Mitarbeiter feiert „goldene Hochzeit“ mit dem Betrieb

Bei der Jubilarfeier der Firma Bronner & Martin KG hat Anton Bronner vier Mitarbeiter geehrt. Neben Betriebszugehörigkeiten von 50 und 40 Jahren, bekam ein Jubilar der in der Chirurgie-Branche tätigen Firma den „Goldenen Meisterbrief“ überreicht.

Alfred Hipp ist seit der ersten Stunde in Liptingen im Betrieb mit dabei – also seit 50 Jahren. Er habe schon sein Büro in Liptingen gehabt, als der Betrieb noch in der Möhringer Vorstadt war. Während der Anfang von Bronner & Martin in Liptingen und das erste Wachstum durch Schmieden, Produktion, Werkzeugbau geprägt waren, wurde die Expansion im kaufmännischen Bereich notwendig. Da brauchte es ein Gehirn dahinter, eine graue Eminenz, stellte Anton Bronner fest.

40 Jahre ist Michael Braun bei der Firma. Vor vier Jahrzehnten habe er es nicht für möglich gehalten, dieses Jubiläum bei der Firma zu feiern. Wer ihn kenne weiß, dass er für die Firma eine Stütze ist und den Betrieb in- und auswendig kennt. Seine Mitarbeiter schätzen seine Geradlinigkeit, Korrektheit und seine Fürsorge für alle, hieß es. Sein Mentor, Anton Spitznagel, habe früh erkannt, dass Braun das notwendige Können habe.

Für 10 Jahre wurde Andreas Müllerleile geehrt, der im Betrieb als Elektriker mit Erfahrung und großem Interesse für die Firma beeindruckt habe. Er sei froh, dass er den Weg zu Bronner & Martin gefunden habe und eine überlegte Arbeit in Beleuchtung, Vernetzungen der Maschinen und dem modernen Energie Management vollbringe.

Erwin Breinlinger, der bereits seine Laudatien für 25- und 40-jährige Betriebszugehörigkeit gewohnt sei, wurde zu seinem 40-jährigen „Golden Meisterbrief“ beglückwünscht. Das Meister-Jubiläum sei etwas Besonderes und es gelte seine Initiative, Verantwortungsübernahme und sein Engagement für den Betrieb, sein technisches Können und die menschliche Stärke zu würdigen. Er habe sich den Einsatz der neuen Techniken schnell angeeignet und die Mitarbeiter erfolgreich geschult.