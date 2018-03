Eines Tages will sich Martin Teufel im Friedwald bei Emmingen bestatten lassen. Genau wie seine Frau. Der Friedwald bietet seit fast zehn Jahren eine Alternative zu konventionellen Beerdigungen auf dem Friedhof.

Martin Teufel geht jeden Tag mit seinem Hund im Wald spazieren und besucht dort seine Frau. „Ich mache das, um zur Ruhe zu kommen und um Zwiegespräche zu halten, wie früher“, sagt er. Vor fünf Jahren ist seine Frau gestorben, die Krankheit habe ihnen etwa ein halbes Jahr gelassen, um sich auf die Situation einzustellen. Klar war: Eine konventionelle Bestattung auf einem Friedhof kommt nicht infrage. Der Friedwald bei Emmingen sollte es sein. Die Naturverbundenheit spielte dabei eine Rolle, und die Freiheit, die Beisetzung ganz individuell zu gestalten. „An unserem Familienbaum sind außerdem schon meine Schwiegereltern begraben“, sagt Teufel. Er hatte zudem die Möglichkeit, die Urne selbst zu tragen. „Das war ein gutes Gefühl, sie bis zum letzten Schritt zu begleiten.“

Friedwald-Förster Wolfgang Hafner begleitet Teufel bei seiner Runde durch den Wald. Auf etwa 56 Hektar stehen 400 ausgewiesene Friedwald-Bäume. „Große, kleine, glatte, urige – das ist das Schöne. Es gibt kein Schema, wir haben alle Arten von Bäumen“, sagt er. Aus der normalen Waldwirtschaft ist der Friedwald ausgenommen. Die Friedwald-Bäume haben noch 90 Jahre Standzeit. Arbeit fällt für Hafner trotzdem an: „Wir müssen den Bäumen Platz schaffen“, sagt er.

Ein sicheres Gefühl

Etwa die Hälfte der Menschen, die im Wald begraben sind, haben sich ihren Baum schon zu Lebzeiten ausgesucht, erzählt Hafner. Anfangs seien es pro Jahr um die 50 Bestattungen gewesen, mittlerweile begleitet der Förster rund 70 Beerdigungen pro Jahr im Friedwald. Das sei eine schöne Aufgabe, sagt Hafner. So verschieden wie die Bäume seien auch die Beisetzungen. „Wir haben sie im engsten Familienkreis beigesetzt“, erzählt Martin Teufel. „Ohne Pfarrer und Redner, aber mit eigenen Fürbitten.“ Am selben Baum will sich auch der Witwer bestatten lassen. „Es ist ein sicheres Gefühl zu wissen, wo man sein wird. Und auch nach den 90 Jahren immer noch irgendwie da zu sein.“

Wenn keine schwarzen Plaketten mit den Namen der Verstorbenen an den Bäumen hängen würden, dann würde sich der Friedwald nicht von jedem anderen Wald unterscheiden. Vögel zwitschern, der Wind schaukelt die Äste. Dass im Boden Urnen liegen, das ist von außen nur selten zu erkennen. Hier und da hebt sich ein kleiner Erdhügel, der ein Grab vermuten lässt. Und das soll auch so sein, erzählt Hafner. „Grabschmuck gibt es nicht. Ab der Beisetzung übernimmt die Natur die Grabpflege.“ Daran scheinen sich aber nicht alle Angehörigen zu halten. Hafner bückt sich auf dem Weg durch den Wald immer wieder nach Blumen und Gestecken. Die entsorgt der Förster. Der Wald soll so naturbelassen wie möglich bleiben.

Wald symbolisiert das Leben

Nötig sei das ohnehin nicht, findet Teufel. Die ersten Blumen sprießen aus dem Boden und übernehmen den Schmuck. „Jede Jahreszeit hat etwas Eigenes. Und das symbolisiert auch den Lebenskreis“, sagt er. So sieht es auch Hafner: „Der Wald spiegelt das Leben wider.“ Der Frühling stehe für die Kindheit, der Sommer für das Erwachsenenalter. Im Herbst, oder im Ruhestand können die Früchte geerntet werden.

„Im Winter liegt der Schnee wie ein Leichentuch über dem Waldboden.“ Aber das brauche die Natur, um Kraft zu sammeln, für den Neubeginn. „Der Tod gehört dazu“, sagt Hafner. „Sonst kann kein neues Leben entstehen.“