Um im kommenden Schuljahr Abhilfe bei der Schülerbeförderung zu schaffen, will die Gemeinde einen Bus anschaffen. Die Räte haben sich bei der Gemeinderatssitzung am Montag für diese Lösung ausgesprochen.

Die Witthohschule habe für das kommende Schuljahr 21 Anmeldungen für die fünfte Klasse, davon seien sechs auswärtig, sagte Bürgermeister Joachim Löffler. Das sei „erfreulich“. Allerdings gelte es, die auswärtigen Schüler, wie beispielsweise die in Hattingen oder Möhringen, die Höfekinder und die Grundschüler in die Witthohschule nach Emmingen und in die Grundschule nach Liptingen zu befördern. Die bisherige Lösung mit dem Höfebus der Firma Leiber funktioniere ab dem kommenden Schuljahr nur noch umständlich. Beispielsweise müssten mehrere Grundschüler an der Witthohschule aussteigen und warten, um dann weiter an die Grundschule chauffiert zu werden.

Gemeinde kann Bus auch für andere Zwecke nutzen

Mit der Anschaffung eines Busses gehe die Gemeinde dieser Problematik aus dem Weg. Der Gemeinde liegt ein Angebotspreis von mehr als 17 000 Euro für einen Bus mit acht Plätzen und zusätzlich einem Fahrer vor, was laut Löffler ein relativ „günstiges Angebot“ sei – vor allem mit Blick auf weitere Schuljahre, in denen weitere auswärtige Schüler hinzukommen könnten und die Gemeinde den Bus auch für weitere Zwecke nutzen könnte. Ein Personenförderungsschein im freigestellten Schülerverkehr sei nicht nötig.

Die Räte stimmten schließlich einstimmig dafür, dass für die Beförderung der auswärtigen Schüler ein Bus angeschafft werde. Damit werden künftig neben dem Höfebus insgesamt zwei Busse für den Schülerverkehr im Einsatz sein. Die Verwaltung wurde ebenso einstimmig damit beauftragt, einen Fahrer zu suchen und diesbezüglich auch die Nachbarschaftshilfe zu kontaktieren.