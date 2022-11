Ehemaliger Kinderstar „Heintje“ kommt in die Dupfee

Das Konzert mit Hein Simons findet am Freitag, 2. Dezember ab 20 Uhr in der „Zur D’urschtigä Dupfee“ auf dem Witthoh statt. Das Vater-Tochter-Duo „Celin und Ray“ aus Spaichingen sind vor dem Auftritt von Hein Simons für die Musik zuständig. Tickets gibt es im Vorverkauf entweder beim Garten- und Landschaftsbau Kähler (Hauptstraße 5 in Eigeltingen) oder während den Öffnungszeiten der „Dupfee“ vor Ort auf dem Witthoh. Weitere Infos zu allen Veranstaltungen und Öffnungszeiten gibt es auf der Facebook-Seite www.facebook.com/durschtigedupfee.

Zum Konzert am 2. Dezember

Als Kinderstar hat er die Aufmerksamkeit eines Millionenpublikums bekommen. Kaum jemand der älteren Generationen kann sich nicht an den singenden Jungen „Heintje“ erinnern. Mit 40 goldenen Schallplatten, einem Bambi und mit vielen weiteren Auszeichnungen hat Hein Simons große Erfolge gefeiert. Am Freitag, 2. Dezember, ist der niederländische Sänger in der Après-Ski-Hütte „Zur D’urschtigä Dupfee“ auf dem Witthoh zu Gast. Im Interview erzählt der inzwischen 67-Jährigen von seiner Zeit als Kinderstar und über sein aktuelles Album.

Hein Simons, Sie sind in jungen Jahren als Sänger entdeckt worden. Wie kam es dazu?

Wir hatten früher eine Gaststätte mit einer Jukebox. Wenn dort Lieder gelaufen sind, die mir gefallen haben, habe ich mitgesungen. Die Gäste haben mich dabei unterstützt. In der Zeitung habe ich dann von einem Talentwettbewerb erfahren. Davon war ich begeistert. Ich habe dort mitgemacht und das uralte italienische Lied „Mama“ gesungen.

Damit habe ich auch gewonnen. Von einer Schallplattenfirma saß jemand im Publikum. So ist schließlich ein Produzent auf mich aufmerksam geworden und alles nahm seinen Lauf. Das war sozusagen der Startschuss meiner Karriere.

Mit dem Lied „Mama“ haben Sie direkt den Durchbruch geschafft und wurden einem Millionenpublikum als Kind bekannt. Wie haben Sie Ihre Kindheit als Kinderstar erlebt?

Ich habe letztlich eine Sache gemacht, die ich gerne gemacht habe – das Singen. Ich wollte schon immer Sänger werden, weil es mir riesig Spaß gemacht hat. Damals ging ich ja auch noch zur Schule und wir hatten auch eine Schulpflicht. Es war zwar dann teilweise stressig, aber all die Auftritte und vieles mehr haben mir gefallen. Das Singen hat sich somit nicht wie Arbeit angefühlt. Ich hatte aber auch die Zeit wie andere Kinder und bin zum Beispiel Fußballspielen gegangen. Es hat sich deshalb nicht so viel geändert. Ich wohnte zudem in einem kleinen Dorf.

Wie hat es sich als Kind angefühlt, so erfolgreich zu sein? Wie haben Sie das eingeordnet und wahrgenommen?

Ich habe in meinen Anfangsjahren nicht an die Reichweite gedacht und auch nicht daran, was die Preise und Auszeichnungen für mich finanziell bedeuten. Ich fand die Preise natürlich toll und ich habe sie für schön empfunden, aber ich habe sie nicht als etwas Großes angesehen.

Mehrere Kinderstars sind nach sehr großen Erfolgen abgerutscht - Sie nicht. Wie wichtig waren Ihre Eltern in diesem Bezug?

Sie waren sehr wichtig für mich. Ich komme aus einem bodenständigen Elternhaus. Aber nicht nur meine Eltern, sondern auch das ganze Team um mich herum haben meinen Erfolg und all das Drumherum so normal wie möglich gehandhabt. Mir wurde nicht jedes Mal erzählt, wie toll und erfolgreich ich war und wie viel Geld ich auf der Bank hatte. So bin ich immer auf dem Boden geblieben. Ich hatte faire Leute um mich herum.

Welche Rolle hat der Stimmwechsel im Teenageralter in Ihrem Leben gespielt? Mussten Sie sich neu erfinden?

Ich hatte großes Glück gehabt, dass sich meine Stimme mit und mit verändert hat. Als ich um die 17 Jahre alt war, haben wir versucht, eine eineinhalb jährige Pause zu machen, aber nicht wegen der Stimme, sondern eher wegen der Liederinhalte. Das Problem war eher, dass ich Liedtexte, die ich mit zehn und elf Jahren gesungen habe, nicht mit 18 Jahren singen konnte. Wir haben mit der Pause versucht, inhaltlich den Übergang vom Kind zum jungen Mann zu schaffen. Die Lieder haben sich dann eher zum Erwachsensein hin verändert, aber nicht so deutlich. Das hätte man hinterher betrachtet, einschneidender umsetzen können.

Sie stehen nun seit über 50 Jahren auf der Bühne und haben sich mit deutschsprachiger Musik von Schlager bis volkstümliche Musik etabliert. Worauf legen Sie heute in Ihrer Musik wert?

Ich produziere das, was ich gerne mache und das zeitgemäß. Das hängt auch immer von den Leuten ab, mit denen man zusammenarbeitet. Man sollte nicht auf irgendetwas aufspringen und vielmehr seinen eigenen Weg gehen, mit dem man sich selbst identifizieren kann. Ich muss mich wohlfühlen, mit dem, was ich auf der Bühne tue. Ich bin aber auch immer neuen Vorschlägen gegenüber sehr offen.

Was können die Zuhörer in der „Dupfee“ am 2. Dezember von Ihnen erwarten?

Es wird vor allem ein sehr unterhaltsamer Abend werden, mit viel Neuem. Ich bringe mein neuestes Album „Neue Lieder“ mit. Es soll auch ein bisschen lustiger sein, mit Liedern, die die Leute auch mitsingen können und viel frischer Wind, der für eine bunte Unterhaltung sorgen wird. Aber es wird auch ein bisschen Nostalgie dabei sein. In der Medley-Form habe ich beispielsweise den Titel „Mama“ mit dabei.