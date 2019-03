In der restaurierten und mit neuen Stühlen ausgestatteten Liptinger Martinskapelle ist derzeit eine Egli-Figuren-Ausstellung über die einzelnen Stationen aus dem Leben von Jesus zu sehen.

Doch was ist eine Egli-Figuren-Ausstellung? Zu sehen sind das Leben und die Zeit in der Jesus gelebt hat. Marlies Kießling hat diese Figuren in verschiedenen Kursen selbst hergestellt, wobei für zwei Figuren schon bis zu zwei Tage Zeitaufwand erforderlich waren. Einige Figuren hat Kießling von Kolleginnen aus Konstanz, Volkertshausen und von Pfarrer Ewald Billharz ausgeliehen.

Die biblischen Erzählfiguren stellen einzelne Geschichten aus dem Leben Jesu in Szenen dar, wobei die Hintergrundkulissen in exakter Kleinstarbeit von Hans Antweiler aus Worndorf hergestellt wurden.

Eine Egli-Erzählfigur kann auf vielfältige Weise eingesetzt werden. Heute werden die Figuren auch zur Erwachsenenbildung, in der Psychotherapie, sowie in der Senioren- und Hospizarbeit genutzt. In Emmingen-Liptingen werden die Figuren im Religionsunterricht zur Erzählung der biblischen Geschichten eingesetzt.

So vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten sind auch Aussehen, Herstellungsweise, Farben und Ausdruck der Egli-Figur.