Es ist nur ein kleiner Anbau, doch der hat am Wochenende für mächtig Ärger gesorgt. Eigentlich hätte am Samstagabend Chris Metzger in der Après-Skihütte „Zur durschtigä Dupfee“ auf dem Witthoh in Emmingen-Liptingen spielen sollen. Nur: Zwei Polizisten untersagten das Konzert, da es für den Anbau aktuell keine Baugenehmigung gibt.

„Es liegt eine baurechtliche Untersagung für den Anbau der Dupfee vor“, erläutert Nina Furic, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium in Tuttlingen, den ungewöhnlichen Einsatz der Kollegen. Die Verfügung des Tuttlinger Landratsamts hatte Emmingen-Liptingens Bürgermeister, Joachim Löffler, um 19 Uhr an die Polizei weitergeleitet. Rund 200 Gäste mussten unverrichteter Dinge wieder gehen, ohne auch nur eine Zeile von Chris Metzger gehört zu haben. Auch der geplante Frühschoppen fiel am Sonntag aus. Noch am Montag hing ein Zettel an der Tür der Skihütte: „Liebe Gäste, unsere Dupfee bleibt heute leider – laut Landratsamt – geschlossen! Tut uns sehr leid!“

Standsicherheit nachweisen

Was ist da nur los? Die Antwort darauf gibt Nadja Seibert, Pressesprecherin beim Tuttlinger Landratsamt: „Es geht um den Anbau, der nicht genehmigt ist“, sagt sie. Es fehle ein Standsicherheitsnachweis und damit auch der Bauantrag, der vom Landratsamt genehmigt werden muss. „Solange der Standsicherheitsnachweis nicht erbracht ist, ist die Dupfee nicht als Gastronomie- und Veranstaltungsort zugelassen“, sagt sie. Das sei dem Inhaber auch schon länger bekannt. Die Behörde habe ihm eine Frist gesetzt, bis wann er den Nachweis zu erbringen hat.

Volker Kähler, der Inhaber der Dupfee, will dazu am Montag keine Stellung abgeben. Das will er erst zu einem späteren Zeitpunkt machen. Der Stachel sitzt bei ihm tief, zumal er und seine Frau Cornelia die Konzertabsage am Samstagabend auf der Bühne verkünden mussten. Er trägt sich aktuell mit dem Gedanken, den dortigen Skilift, der ihm gehört, und die Skihütte im kommenden Jahr abzubauen. Ein kleiner, wenn auch nur schwacher Trost bleibt vom Samstag: „Die Polizisten waren sehr nett“, sagt Cornelia Kähler.

„Ich habe nichts verordnet, sondern die Verfügung des Landratsamts der Polizei zur Verfügung gestellt“, sagt Löffler. Er bestätigt, dass der Anbau nicht genehmigt worden ist. Das sei auch nicht das erste Mal gewesen, dass an der Dupfee Tatsachen geschaffen worden seien, die vorher nicht beantragt worden seien.

Schon vor rund vier Jahren hatte Kähler den bestehenden Holzbau neben der inzwischen entfernten Schirmbar gebaut – ohne Baugenehmigung. Diese wurde Anfang 2015 nachträglich und mit einem vorherigen Votum vom Emmingen-Liptinger Gemeinderat, der dabei sein Missfallen geäußert hatte, vom Landratsamt genehmigt. Damals hatte der Erste Landesbeamte Stefan Helbig signalisiert, dass eine Genehmigung ohne den bestehenden Bau wohl nicht erteilt worden wäre (wir berichteten).

Keine Steine in den Weg legen

Löffler weist darauf hin, dass für jeden in Emmingen-Liptingen die gleichen Spielregeln beim Bau gelten sollen, also in der Gemeinde, aber auch auf dem Witthoh. „Es geht nicht, dass die da oben nach Lust und Laune machen, was sie wollen“, sagt er. Dabei betont er, dass eigentlich niemand den Betreibern der Dupfee Steine in den Weg legen will. „In der Sache ist das in Ordnung, nur eben nicht baurechtlich“, betont er.

Aufgrund der Konzerte zwischen November und März ist es in der Skihütte mitunter ziemlich eng geworden. Von daher ist die Idee eines Anbaus, um mehr Platz für die Gäste zu schaffen und den Künstlern eine bessere Präsentationsfläche zu schaffen, nachvollziehbar. Viel Platz nimmt der Anbau dabei gar nicht ein: „Wenn er vorher gefragt hätte, dann hätte er wohl die Baugenehmigung bekommen“, mutmaßt Löffler. Nun geht es in die Extrarunde, mit einigem an Frust – fürs Landratsamt, für den Betreiber und für die Künstler. Wann die Dupfee wieder aufmacht, ist derzeit noch nicht klar. Die Frist des Landratsamts geht jedenfalls bis zum 17. Dezember. Die nächste Veranstaltung in der Skihütte ist schon für Freitag geplant.