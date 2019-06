„Die Sehnsucht der Menschen nach einem Gespräch nimmt zu“

Seit 25 Jahren ist Ewald Billharz als Priester tätig. 16 Jahre davon in der Seelsorgeeinheit Egg in Emmingen-Liptingen. Zum Priester geweiht wurde er am 15. Mai 1994 im Münster in Freiburg. Die Heimatprimiz war am Dreifaltigkeitssonntag, dem 29. Mai 1994 in seiner Heimatgemeinde im Schuttertal.

„Ich war ein richtiger Lausbub“, blickt er lachend zurück, „deshalb glaubte meine Mutter zunächst nicht daran, dass ich in das Internat gehen, das Abitur machen und später noch Priester werden wollte.“ Sein Vater jedoch zeigte Verständnis und meinte nur: „Lass ihn doch, wenn er das will“, woraufhin auch die Mutter einlenkte. Billharz besuchte bis zur achten Klasse die Hauptschule und war in dieser Zeit als Ministrant tätig, übte Mesnerdienste aus. „Unser Pfarrer in Schuttertal fragte uns Jungen, ob wir denn nicht Lust dazu hätten, etwas mit Theologie zu machen“, erinnert sich Billharz, worauf hin er sich dafür entschieden habe, auf das Aufbaugymnasium und Internat St. Pirmin in Sasbach zu gehen.

Zu dem Zeitpunkt sei er sich noch nicht sicher gewesen, ob er irgendwann Theologie studieren würde. Auf dem Gymnasium machten ihm die Fächer Latein und Geschichte besonders viel Spaß. Und vor allem die fast schon eingeschworene Gemeinschaft innerhalb des Internates. „Während der 12. Und 13. Klasse war ich auf der Suche, was ich machen könnte“, berichtet Billharz. „Ich habe mich dann relativ spät für das Theologiestudium entschieden und mich quasi auf den letzten Drücker in Freiburg beworben.“

Das Studium der Philosophie und Theologie habe ihm viel Spaß gemacht, vor allem das Nachdenken über Gott, die Kirche, darüber was eine Glaubensgemeinschaft ausmacht. „Das hat mir persönlich sehr viel gebracht“, sagt Billharz. Ein Jahr seines Studiums verbrachte er in Rom. „Es war eine tolle Erfahrung, die Stadt und das vielfältige Leben an den päpstlichen Unis kennenzulernen, dabei auch weltkirchliche Kontakte zu knüpfen. Ich habe Ratzinger als Kardinal und auch Papst Johannes Paul den zweiten getroffen“, erzählt er begeistert. 1993 folgte die Diakon Weihe und ein Gemeindejahr in Ettlingen.

Sein Primizspruch, „Herr du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe“, aus dem Johannesevangelium ist die Antwort des Petrus auf die Frage Jesu: „Liebst du mich“, daraufhin nimmt ihn Jesus in den Hirtendienst. „Weide meine Schafe“ ist für das Leben und Arbeiten von Billharz maßgebend. „Für mich ist es wichtig, den Menschen etwas mitzugeben, nicht als fingerzeigender Lehrer, denn die Kirche ist kein Weltverbesserungsverein. Die Kirche hat den Glauben wachzuhalten, Gott mit in die Welt zu integrieren, ansonsten verspielt die Kirche alles“, betont Billharz.

Er sieht seine Aufgabe darin, auf die Menschen zuzugehen, mit ihnen zu leben, deshalb ist es für ihn auch wichtig, zum Beispiel am Alltagsgeschehen und bei wichtigen Anlässen teilzunehmen. Als Pfarrer präsent zu sein, um den Glauben an Gott und Christus wachzuhalten, um zu zeigen, „es gibt in unserem Leben auch etwas anderes, eine andere Dimension, Transzendenz, hinter der Gott und Christus stehen.“

„Ich möchte die schönen Seiten der Kirche aufzeigen, wohlwissend, dass nicht immer alles schön und gut ist“, stellt Billharz fest. „Ich selbst bin auch nicht perfekt. Bin als Pfarrer auch nicht ohne Schwächen und kenne meine Grenzen genau“, erzählt er. „Aber Priester sein ist für mich Berufung. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich besser bin als andere. Für euch bin ich Priester, mit euch bin ich Christ“, erklärt er im Hinblick auf seine Gemeinden, und berichtet von den vielen positiven Rückmeldungen, auch nach Jahren der ersten Begegnung. Von der Anerkennung und dem Respekt, die ihm bisher widerfahren sind. „Die Menschen geben mir so viel zurück, es werden mir nicht nur Knüppel in den Weg gelegt“, blickt er auf seine langjährige Tätigkeit zurück.

Billharz ist dankbar, dass er schon so lange in der Gemeinde bleiben konnte, die inzwischen eine große Seelsorgeeinheit ist. „Es braucht Zeit, bis die Leute mich kennen, auch meine Macken, bis ich die Gemeindemitglieder kenne. In dieser Größendimension ist es ein Prozess, der einfach länger braucht.“ Er wünscht sich angesichts der Größe der Seelsorgeeinheit mehr Zeit für die Menschen, die zu ihm kommen.

„Die Sehnsucht der Menschen nach einem Gespräch nimmt zu. Sie wollen Dinge loswerden, die sie bedrücken, die sie plagen. Aber nicht mehr ausschließlich in der Form der Beichte, sondern eben in einem persönlichen Seelsorgegespräch“, bemerkt Billharz. „Ich möchte den Menschen vom Glauben viel rübergeben, in Freiheit ohne Druck und Zwang, und ihnen aufzeigen, dass das Dasein ohne Beziehung zu Gott keinen Sinn hat. Ich möchte sie in dem Wissen bestärken, dass es einen Gott gibt“.