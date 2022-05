Die MR Familie – eine innovative Gemeinschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahreshauptversammlung des Maschinenring Tuttlingen-Stockach fand am 20. April in der Witthohhalle in Emmingen-Liptingen statt. Nach Begrüßung des Vorsitzenden Peter Mühlbach wurde der Geschäftsbericht durch Geschäftsführer Volker Diener vorgetragen. Besonders hervorgehoben hat Herr Diener das neue „Baurehäusle“ das seit Mitte Februar geöffnet hat. Das Verkaufshäusle, mit bisher zwei Verkaufsautomaten, bietet den Landwirten die Möglichkeit, ihre selbsterzeugten Produkte 24 Stunden dem Endverbraucher anzubieten.

Im Geschäftsbericht konnte Herr Diener einen Anstieg im Gesamtumsatz (e.V. und GmbH) um 19 Prozent auf 10.293.933,93 Euro vermerken. Dieses Ergebnis konnte durch die verschiedenen Geschäftsbereiche erzielt werden.

Ein wichtiger Punkt während der Versammlung waren die anstehenden Wahlen. Herr Peter Mühlbach verwaltete das Amt des 1. Vorsitzenden über 18 Jahre und war bei vielen wichtigen Entscheidungen, die den Maschinenring weiter voranbrachten, eine treibende Kraft. Herr Willi Holzenthaler spielte ebenfalls eine wichtige Rolle und begleitete den Maschinenring als Beirat über 30 Jahre. Frau Elisabeth Bader, die die letzten drei Jahre als stellv. Vorstand tätig war, unterstützte den Maschinenring ebenso mit einer insgesamt neunjährigen Amtszeit - drei Jahre als stellv. Vorstand und sechs Jahre als Beirat. Alle scheiden auf eigenen Wunsch aus. Als Dank übergab Bernd Moll, neu gewählter Vorsitzender, sowie Herr Diener Geschenke sowie Ehrenurkunden des Landesverbandes der Maschinenringe und bedankte sich nochmals für die sehr gute und langjährige Zusammenarbeit.

Neben dem 1. Vorstand Bernd Moll wurden außerdem gewählt: Christian Hübschle und Martin Marquardt als stellvertretende Vorstände. In den Beirat wurden gewählt: Birgit Kiess, Thomas Gamb, Stefan Mayer, Heiko Mink, Lucas Moriz sowie Thomas Holzenthaler, Andreas Deyer und Jan Schöndienst als neue Beiräte. Als Kassenprüfer stellt Bernhard Scheppe sein Amt nach zehn Jahren zu Verfügung. Hier wurde Markus Traber gewählt, der nun mit Bernd Schaz die Kasse für die nächsten drei Jahre prüfen wird. Die Ergebnisse aller Wahlen waren einstimmig.