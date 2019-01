Es liegt Schnee in Emmingen auf dem Witthoh. An den Wochenenden zieht es viele Ski- und Schlittenfahrer an den Hang. Unsere Redakteurin Linda Seiss hat beim Liftbetreiber, Volker Kähler, nachgefragt, wie die Saison bisher läuft.

Herr Kähler, wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Verlauf des Winters?

Bisher bin ich zufrieden. Es ist schön kalt, und der Schnee auf dem Witthoh wird noch eine Weile liegen bleiben. Donnerstags und freitags bieten wir von 17 bis 20 Uhr Flutlichtfahren an, am Wochenende haben wir von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die vergangenen Tage sind wir gar nicht nachgekommen, so viele Leute waren da.

Wie viele Skifahrer nutzen am Wochenende den Skilift?

Puh, das ist schwer zu sagen. Aber ich schätze, am Tag kommen zwischen 500 und 800 Leute. Und Schlittenfahrer sind in etwa genau so viele oben.

Läuft der Liftbetrieb reibungslos ab, oder gab es schon einmal technische Schwierigkeiten?

Am vergangenen Sonntag hatten wir tatsächlich ein Problem. Wegen einer Windböe ist das Seil abgerissen. Da hatten wir eine Stunde daran zu arbeiten gehabt. Aber jetzt läuft der Lift wieder.

Wie viele gute Wochenenden muss es geben, dass sich der Liftbetrieb rechnet, beziehungsweise, dass Sie bei Null rauskommen?

Ohje, drauflegen tun wir jedes Jahr. Die Unkosten bekommt man nicht reingefahren mit den Wintern, die wir in den vergangenen Jahren hatten. Deswegen gibt es ja die „Dupfee“. (Skihütte, Anm. d. Red.)

Bei welchen Witterungsbedingungen öffnen Sie den Lift?

Sobald Schnee auf der Piste liegt.

Was steckt an Arbeit hinter dem Liftbetrieb?

Da kommen bestimmt 350 bis 400 Stunden zusammen, allein im Winter. Wir müssen die Piste präparieren, es gibt Wartungsarbeiten. Dann kommt noch das Aufbauen von Schutzzäunen dazu, die Bügel müssen aufgehängt und alle 50 Stunden versetzt werden, dass das Seil nicht kaputt geht.