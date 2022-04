Der Seniorentreff ist wieder aktiv

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Hauptversammlung ins Gasthaus „Sonne“ kamen annähernd 40 Senioren, darunter auch etliche „Jung-Senioren“. Es war die erste Veranstaltung nach der Zwangspause durch die Pandemie.

Das Ziel vom Seniorentreff ist es, älteren Einwohnern gemeinsame kulturelle Veranstaltungen anzubieten. So findet monatlich mindestens eine Veranstaltung statt. Neben Ausflügen zu interessanten Zielen, gibt es informative und wissenswerte Vorträge. Das Programm für das laufende Jahr wird derzeit überarbeitet und wird in Kürze an alle Seniorinnen und Senioren in Liptingen und Heudorf verteilt werden.

Der Vorsitzende Kurt Breinlinger konnte die Besucher und die Ehrengäste begrüßen. Nach der Totenehrung durch Rüdiger Daus gab der Schriftführer Günther Dümmel einen Rückblick auf die Aktivitäten, die noch vor der Corona-Pause stattgefunden haben. Paul Riede berichtete von vielen Hausbesuchen, die sein Team anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen unternahm. Die Besuche werden von den Jubilaren immer freudig und dankbar angenommen. Blanda Renner legte letztmalig einen Kassenbericht vor. Dank der hohen Spendenbereitschaft konnte sie auch dieses Jahr wieder ein gutes Finanzpolster ausweisen.

Bei „seinen Mitarbeitern“ bedankte sich Kurt Breinlinger für die geleistete Arbeit, insbesondere bei Blanda Renner, die als Finanz-Chefin ausscheidet. Sie hat dieses verantwortungsvolle Amt 17 Jahre lang akribisch geführt und erhielt für ihre Tätigkeit eine Blumenschale und viel Beifall von den Anwesenden. Margot Kupferschmid hat sich erfreulicherweise bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Der Dank geht auch an die Gemeinde und an alle Spender für die großzügige Unterstützung.

Blanda Renner, die dem Team als stellvertretende Vorsitzende erhalten bleibt, bedankte sich bei Kurt Breinlinger für dessen unermüdlichen Einsatz mit dem Wunsch, dass er noch lange die Gemeinschaft führen möge.

In seiner Vorschau wies Breinlinger auf die nächste Veranstaltung hin - auf die Maiandacht der besonderen Art: Pfarrer Billharz wird die Feier während einer Schifffahrt auf dem Bodensee zelebrieren, wobei auch der Seniorenkreis Emmingen teilnehmen wird. Nach dem ausführlichen Bericht von Bürgermeister Löffler über Neuigkeiten in der Gemeinde, konnte Kurt Breinlinger die Versammlung beenden.