Das Wetter spielt beim Dorffest in Liptingen mit

Das Wetter hat am Wochenende beim Dorffest in Liptingen mitgespielt. Am Samstagabend konnten die Musiker der Band „Edelrock“ dem Publikum so richtig rockig einheizen. Der Sonntag begann mit dem Musikverein Trachtenkapelle Emmingen unter der Stabführung von Thorsten Tritschler, die zum Frühschoppen aufspielten und auch kräftigen Beifall erhielten. Die Blaskapelle Schutzblech unterhielt ab 14 Uhr in gewohnt lockerer Art die Marktbesucher.

Auch die etwa 50 Marktbeschicker in der Emminger Straße wurden nach der langen Karenzzeit gut angenommen und waren größtenteils sehr zufrieden. Der Kunsthandwerkermarkt mit seinen 37 Künstlern in der Schloßbühlhalle war für viele ein Augenschmaus. Für die Kleinen gab es eine Hüpfburg und Euro-Bungee, was kräftig genutzt wurde.

Das Kinderschminken im Abenteuerland, sowie im Bereich des Waaghäusle mit dem Tret-Go-Cart Parcours war der Anlaufpunkt für die etwas Größeren. Auf dem Schulhof erfreute die Rope Skipping Gruppe des Sportvereins durch ihr Können die sehr zahlreichen Zuschauer, die anschließend die Kaffeestube in der Grundschule besuchten. Die örtlichen Vereine luden an beiden Tagen zu leckeren Speisen und Getränken für die zahlreichen Gäste.